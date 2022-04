Jusqu'où ira-t-il ? La question flotte depuis quelque temps déjà. Combien de temps Ronnie O'Sullivan, joueur le plus titré et plus grande star du snooker, restera-t-il en activité ? A 46 ans, l'essentiel de sa carrière est évidemment derrière lui mais, au gré des saisons, "The Rocket" souffle le chaud et le froid quant à son avenir. Ces temps-ci, ce serait plutôt le chaud.

"Oui, j'ai pensé à me retirer, mais est-ce qu'on prend sa retraite quand on est numéro un mondial ?, Peut-être que ce serait le bon moment, de partir en étant au top. Mais non, j'aime encore le snooker. Je prends encore du plaisir à jouer", a-t-il commenté sur Eurosport cette semaine.

Ad

Championnat du Monde Vafaei éteint le feu avec O'Sullivan : "Le snooker est trop ennuyeux pour qu'on reste faché" IL Y A 3 HEURES

Une façon de rassurer ses fans, mais aussi, peut-être, d'enquiquiner ceux qui aimeraient passer à autre chose. Comme Hossein Vafaei. L'Iranien, 18e mondial, s'en est pris à l'icône O'Sullivan juste avant le Championnat du monde, à travers des propos très forts, presque provocateurs : "Je pense qu'il devrait s'en aller, pour être honnête avec vous. Qu'il s'en aille et laisse la jeune génération développer ce sport."

O'Sullivan, coup de génie ou énorme coup de chance ? Réponse B !

Il a eu toutes les occasions du monde de rendre son sport plus grand, mais qu'a-t-il fait pour lui ?

Ce n'est pas tant au joueur qu'à l'homme que s'en prend, comme d'autres, Vafaei. En cause, certaines déclarations et prises de positions du sextuple champion du monde, accusé de faire plus de tort que de bien à son sport. Comme quand O'Sullivan répète à qui veut l'entendre qu'il ne laissera pas ses enfants embrasser une carrière dans le snooker, sport trop nuisible à la santé (mentale). "Ce sont des paroles terribles pour notre sport, juge Vafaei. Je pense que quelqu'un proche de lui devrait lui rappeler qu'il est Ronnie O'Sullivan et que ses mots ont du poids." "C'est stupide et honteux de sa part de dire cela", avait déjà pesté John Higgins à ce sujet au mois de janvier.

Une légende ne devrait pas dire cela, en somme, selon ses contradicteurs. Comme elle ne devrait pas se laisser aller à critiquer les joueurs moins huppés, jusqu'à les traiter de "crétins". Une sorte de populace indigne de lui, membre de l'élite. "J'en ai marre de jouer des matches qui ne servent à rien. J'en joue trente comme ça par an. Je n'aime pas la politique du snooker, la façon dont le circuit est structuré, juste pour permettre à des crétins de gagner leur vie", avait-il lancé en 2019. Son opinion sur le sujet n'a pas varié.

Parce que Ronnie O'Sullivan n'a jamais honte de dire ce qu'il n'a pas honte de penser, il provoque régulièrement des remous. "Beaucoup de choses qu'il peut dire me frustrent énormément, relance Hossein Vafaei. Que veut-il nous dire ? 'Je suis riche, je suis Ronnie O'Sullivan, vous êtes pauvres'. Je n'aime pas ça. J'ai aussi de l'argent, mes proches en Iran en ont, mais on doit aussi respecter les autres. J'aime bien Ronnie, mais il est parfois très irrespectueux et ce n'est pas bon pour le snooker. Il a eu toutes les occasions du monde de rendre son sport plus grand, mais qu'a-t-il fait pour lui ?"

Pour son plaisir, et celui d'emmerder le monde ?

Alors, le génial anglais est-il un égoïste plus prompt à servir sa propre cause que celle de sa discipline dont il est le porte-étendard ? Le Belge Luca Brecel (11e mondial) s'est dit "totalement en accord" avec la diatribe de Vafaei. Depuis, ce dernier a fait redescendre la pression, comme s'il était allé un peu trop loin : "Le snooker est parfois très ennuyeux, mais on ne peut pas rester fâché. C'est ce genre de propos qui aide les gens à s'intéresser à notre discipline".

Ronnie O'Sullivan et Hossein lors de l'Open de Chine. Crédit: Eurosport

O'Sullivan avait d'ailleurs aussi reçu des soutiens. Mark Williams avait évoqué des propos "dingues", même s'il a admis être "d'accord sur certains points", alors que Shaun Murphy les a qualifiés de "bizarres". Le numéro un mondial, lui, les a jugés "drôles". "J'ai trouvé ça marrant, dit-il. Ce ne sont que des mots. De toute façon, tout me fait rire en ce moment. Il en faut beaucoup pour me mettre de mauvaise humeur."

Même s'il le surjoue peut-être un peu, le détachement affiché par la star témoigne de son état d'esprit actuel. A 46 ans, Ronnie O'Sullivan n'avait pas affiché une telle tranquillité depuis longtemps. Au point d'être prêt à se réinventer un horizon, lui qui depuis quelques années assurait avancer au jour le jour sans savoir quand il s'arrêterait de jouer. Désormais, le Rocket se dit prêt à sévir... jusqu'à la cinquantaine et au-delà. Pour son plaisir surtout et, qui sait, peut-être aussi, un peu, pour le plaisir d'emmerder ceux qui lui demandent de partir.

Sur un strict plan sportif, il est aisé de comprendre pourquoi il continue. Comme il le rappelait, le voilà redevenu numéro un mondial, même si ce statut risque d'être éphémère. Mais il demeure un candidat au titre chaque fois qu'il s'aligne dans un tournoi et le battre demeure un vrai défi. Preuve de sa détermination à rester au sommet, il s'est astreint à un nouveau régime de préparation physique. C'est une discussion avec l'ancien boxeur irlandais Barry McGuigan, champion du monde des poids plumes dans les années 80, qui lui a ouvert les yeux.

Ronnie O'Sullivan Crédit: Getty Images

Quand je regarde la plupart des types de 50 ans, ils ont l'air vieux et fragiles

Ronnie O'Sullivan est un des joueurs les plus "fits" du circuit, surtout pour son âge. Ses compagnons de route de la classe 92, John Higgins et Mark Williams, ont davantage forci que lui. Mais "ROS" axe l'essentiel de sa préparation depuis des années sur le running. Courir est pour lui depuis une quinzaine d'années une véritable drogue, qui lui a permis de décrocher des autres. "Mais j'ai parlé à Barry McGuigan et il m'a dit que la fonte était le seul moyen de rester fort physiquement durablement", explique-t-il à Eurosport.

Alors Ronnie court moins et passe de plus en plus de temps à la salle à faire du renforcement musculaire pour protéger son dos et ses cervicales, les deux parties du corps les plus exposées en snooker. "Au lieu de courir tout le temps, je fais de la musculation pour solidifier mes os et le haut de mon corps, précise le numéro un mondial. Quand je regarde la plupart des types de 50 ans, ils ont l'air vieux et fragiles. Si je veux vraiment jouer jusqu'à plus de 50 ans, il faut que je change ma façon de travailler. Donc au lieu de courir et ressembler à moi, j'ai besoin de ressembler davantage à Arnie (Schwarzenegger)." Tout un programme.

Même s'il reste capable de virer de bord à 180° pour annoncer sa retraite dans trois mois (rien n'est impossible avec lui), O'Sullivan n'est donc pas dans cet état d'esprit à ce jour. Le génial ado qui fut le plus jeune joueur à remporter un tournoi de la Triple couronne voilà près de trente ans a laissé place à un quadra toujours fringant et au sommet de son sport. Bientôt, peut-être, Pépé Ronnie, en mode Schwarzy, repoussera-t-il encore les limites de sa propre légende...

Le snooker, comment ça marche ? Guide de survie pour les Mondiaux qui débutent

Championnat du Monde Un century déterminant : comment Wilson a fait pencher la balance dans ce premier tour IL Y A 3 HEURES