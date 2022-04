C'est une sacrée peau de banane que Ronnie O'Sullivan a évitée ce week-end à Sheffield. Opposé dès son entrée en lice à David Gilbert, 19e mondial, un des "pires tirages possibles" selon ses mots, il s'en est finalement tiré à bon compte en s'imposant assez nettement, 10 à 5. En dehors d'un départ calamiteux samedi (0-3), il a globalement contrôlé les débats, même si ce duel fut plus accroché que ne l'indique le score.

Même s'il s'était toujours imposé en sept rencontres face à Gilbert, O'Sullivan redoutait ce premier tour, peut-être plus encore parce qu'il s'agit d'un premier tour qu'en raison de l'identité de son adversaire. "Tous les premiers matches que j'ai pu jouer à Sheffield ont été compliqués, assurait-il vendredi. C'est probablement le match le plus dur de la saison. Après, tout devient plus simple et je pense que plus j'avancerai dans le tableau, plus je serai dangereux."

Lorsqu'il est revenu à la table dimanche après-midi pour la deuxième session de ce 16e de finale, "The Rocket" était nanti d'une marge confortable puisqu'il avait viré avec trois frames d'avance samedi (6-3). Mais comme la veille, il a eu du mal à se mettre en route. Bien qu'ayant pris le score dans les deux premières manches dominicales, il a commis deux petites erreurs qui ont permis à David Gilbert de s'engouffrer et recoller à 6-5.

Heureusement pour lui, O'Sullivan s'est remis aussitôt d'aplomb avec un century, avant que le match ne bascule définitivement lors d'une 13e frame tactique et tendue. Le sextuple champion du monde a fini par faire pencher la balance de son côté au prix d'une gigantesque "fluke" sur la jaune. Un empochage plus qu'heureux qui lui a permis de reprendre ses trois frames d'avance (8-5). Gilbert n'allait pas se relever de cette séquence et les deux manches suivantes ont également été les deux dernières de la rencontre.

Redevenu numéro un mondial au début du mois d'avril (une place qu'il a toutes les "chances" de perdre puisque les points de son titre mondial en 2020 vont lui être retirés après cette édition 2022), Ronnie O'Sullivan a choisi une approche très zen cette année au Crucible. "Je n'attends rien, a-t-il confié. J'ai décidé de venir pour 18 jours quoi qu'il arrive et je vais m'amuser, profiter. Si je suis encore dans le tournoi à la fin, tant mieux. Sinon, ce sera quand même un bon moment, je ne m'en fais pas." Difficile de faire plus décontracté.

