Déjà complexe, la situation de John Higgins devient franchement désespérée. Ronnie O'Sullivan a continué d'appuyer sur l'accélérateur et, comme la veille, c'est lui qui a fini le plus fort cette troisième session pour creuser encore davantage l'écart avec son rival de la "Classe 92". Le numéro un mondial a glané cinq des huit frames de ce samedi matin pour mener 15-9. Il n'aura besoin que de deux manches supplémentaires dans la soirée pour sa huitième finale au Championnat du monde.

Après son finish de fou furieux vendredi (cinq frames consécutives dont la dernière, épique, va à n'en pas douter entrer dans le livre d'or du Crucible), Ronnie O'Sullivan a encore une fois étalé toute sa maestria. Pourtant, John Higgins s'est accroché. 10-7, 11-8, 12-9, l'Ecossais a maintenu le contact, et il a même signé son premier century de cette demi-finale (103), lui qui n'affichait jusqu'ici qu'un maigrichon 58 en guise de meilleur break. Mais jamais il n'a réussi à recoller pour de bon au score pour faire douter "The Rocket".

O'Sullivan reste sur un 15-6

Ce dernier, après un départ un peu timide, a une fois de plus mis le turbo. Il a ajouté trois centuries à sa collection sur les 20e, 22e et 24e frames, avec un superbe 134 en guise de cerise sur le gâteau lors de la toute dernière manche. On pourrait y ajouter un double mid-century dans la 21e (50 puis 54). Surtout, il continue de sauter sur la moindre occasion pour punir Higgins. Malgré un jeu long souvent efficace, le "Wizard of Wishaw' semble incapable de trouver son rythme dans cette rencontre.

Que peut-il encore arriver à Ronnie O'Sullivan ? En dehors de l'entame de la rencontre, où il s'était retrouvé mené 3-0, affichant des signes de frustration, c'est un cavalier seul de la part du sextuple champion du monde. Depuis, il a remporté 15 des 21 frames disputées. Samedi soir, John Higgins n'aura pas le droit de lui en laisser plus d'une, tout en en gagnant huit. On demande à le voir pour le croire. Tout peut certes aller très vite en snooker, mais la marge de manœuvre du "Rocket" semble trop grande, qu'il s'agisse du tableau d'affichage ou de l'impression laissée à la table.

