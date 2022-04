1. Le 147 le plus rapide de tous les temps

Le 147 constitue en snooker l'accomplissement ultime. C'est le score maximal (hors pénalités de l'adversaire) qu'un joueur puisse signer en un seul break. La prouesse est rarissime. Ronnie O'Sullivan détient le record. Il en a signé 15. Mais le 21 avril 1997, il n'a pas réalisé un 147. Il a réalisé LE 147. Un des moments les plus extravagants de l'histoire du snooker et sans doute le plus grandiose de sa carrière, qui plus est lors du Championnat du monde.

Ce jour-là, face à Mick Price, "The Rocket" justifie plus que jamais son surnom en réussissant le break parfait en un temps record : 5 minutes et 8 secondes, soit près de deux minutes de moins que le précédent record. Une révolution à la Usain Bolt, qui a beaucoup fait pour la légende de Ronnie O'Sullivan, alors âgé de 21 ans. Ces cinq minutes transcendent le snooker. La vitesse, la fluidité et presque la facilité avec laquelle l'Anglais construit son break a quelque chose de fascinant. Accessoirement, il a rapporté 147 000 livres à l'ami Ronnie.

2. Le UK Championship à 17 ans

Avec le Championnat du monde et le Masters, le UK Championship compose la Triple Couronne du snooker, l'équivalent du Grand Chelem en tennis. Lors de l'édition 1993, à 17 ans et 358 jours, O'Sullivan s'impose en finale du Championnat du Royaume-Uni en battant l'intouchable Stephen Hendry, alors au faîte de sa toute-puissance. Il devient alors le plus jeune vainqueur d'un tournoi de cette envergure et même de n'importe quel tournoi classé et près de trente ans plus tard, il l'est toujours.

Sa légende prend sa source ici. Alors que le snooker avait doucement emprunté la pente descendante après l'âge d'or du milieu des années 80, l'avènement de cet adolescent surdoué a capté l'imaginaire du public britannique. Sa technique, son audace et sa confiance bluffent tout le monde, surtout face au monstre qu'était Stephen Hendry. Lors de cette finale, Ronnie cumule deux centuries et sept autres breaks de plus de 50 pour écrire sa première grande page. C'est toujours une des plus fameuses à ce jour.

3. Le doublé mondial malgré une pause d'un an

C'est peut-être le plus grand témoignage du côté hors normes de ce champion. La chose est bien documentée, le natif de Wordlsey a connu des très hauts et des très bas dans sa carrière, parce qu'il en a été ainsi dans sa vie d'homme. En mai 2012, O'Sullivan décroche au Crucible Theatre de Sheffield son quatrième titre mondial. Puis il décide de s'éloigner du snooker. Il ne dispute pas un seul tournoi classé la saison suivante.

Mais au printemps 2013, en tant que tenant du titre, il décide tout de même de se rendre au Championnat du monde. Il l'annonce aux côtés de Jimmy White lors d'une conférence de presse destinée à promouvoir... une marque de vodka. So Ronnie. Le voilà donc au Crucible. Il écarte tous ses adversaires, dont Trump en demi-finale, puis survole la finale contre Barry Hawkins. L'exploit est prodigieux. Seuls quatre joueurs ont réussi à conserver leur couronne dans l'ère moderne : Hendry, Davis, Selby et O'Sullivan. Mais lui l'a fait sans avoir joué entre ses deux victoires.

4. Le 1000e century

Même s'il s'en défend, Ronnie O'Sullivan a toujours eu un côté théâtral. Il aime les grandes scènes et les symboles. Quand, en 2019, il devient le premier joueur à atteindre la barre mythique des 1000 centuries (break d'au moins 100 points) en carrière, il ne le fait pas n'importe quand et pas n'importe où : au Players Championship, en finale contre Neil Robertson, et sur la toute dernière frame, celle qui va lui offrir le titre. C'était au Guide Hall de Preston. Là où, 26 ans plus tôt, il avait remporté le UK Championship pour amorcer sa légende.

Trois ans plus tard, O'Sullivan totalise 1163 centuries. Personne n'a encore atteint le cap des 900 derrière lui, même si John Higgins en est tout près. Judd Trump est presque assuré de dépasser les 1000. Il est troisième sur la liste avec 849 mais il est aussi beaucoup plus jeune. Reste que, à jamais, "The Rocket" restera le premier à avoir atteint la terre promise. Avec la manière, donc, en prime, jusqu'à changer de main pour la bille du century. Du Ronnie tout craché.

5. La libération au Crucible

Avec le recul, la chose peut faire sourire, mais quand arrive le troisième millénaire, Ronnie O'Sullivan traîne derrière lui une étiquette, non pas de loser, le terme serait trop grossier, mais de "underachiever". Le type doué, un génie, même, mais dont le palmarès n'est pas en conformité avec l'effarant potentiel. Il a 25 ans et encore du temps, mais dans le monde du snooker cette petite musique résonne de plus en plus fort.

C'est d'autant plus vrai que ses deux compères de la Classe 1992, John Higgins et Mark Williams, sont devenus, eux, champions du monde. Higgins en 1998, Williams en 2000. Pour l'Anglais, c'est une petite claque. O'Sullivan sera-t-il un nouveau Jimmy White, six fois finaliste au Crucible mais jamais sacré ? "La malédiction de Jimmy était dans ma tête, oui", admettra-t-il plus tard, une fois délesté de ce poids. Car en 2001, "The Rocket" met enfin dans le mille en étant titré pour la première fois. Un soulagement autant qu'une consécration. Cinq autres couronnes ont suivi depuis.

6. "Il y a six poches sur la table !"

Avant d'atteindre les 1000 centuries, Ronnie O'Sullivan a d'abord dû s'approprier le record, détenu depuis des années par Stephen Hendry. L'historique passation de pouvoir se passe lors du premier tour du Masters contre Ricky Walden, décidément toujours dans les bons coups (voir ci-dessous). Même si c'est un premier tour, tout le monde a les yeux rivés sur ce match. Ron Wood, le guitariste des Stones, ami de O'Sullivan, est dans les tribunes pour le voir égaler le record de centuries, fixé à 775.

Nous sommes le 13 janvier 1969. Pas un jour anodin puisque c'est l'anniversaire de Stephen Hendry. Ce dernier, en prime, est aux commentaires sur la BBC, aux côtés de John Virgo. Hendry va donc assister aux premières loges à cette page d'histoire.

Ronnie est à 89 points dans son break. Il lui faut la jaune, la verte, la marron puis la bleue pour arriver au century. Mais la mission semble impossible. La jaune et la verte sont collées à la bande. Seule solution, tenter de "fluker" la jaune en sortant un coup improbable. Ce qu'il va faire, en quatre bandes, provoquant peut-être le commentaire le plus célèbre de l'histoire du snooker : "Il y a six poches sur la table, on ne sait jamais, il y a six poches sur la table !" hurle John Virgo alors que la jaune file sur la poche centrale.

En prime, "The Rocket" s'est repositionné sur la verte. Il la rentre, puis la marron et enfin la bleue pour boucler son century. "Happy birthday Steven !" lance alors Virgo à son compère au micro, qui ne peut s'empêcher de rire. La salle, elle, est en délire. Vraiment, O'Sullivan a toujours eu le chic pour dramatiser, dans le bon sens du terme, les grandes pages de sa carrière.

7. La boucherie contre Walden

Le Masters, toujours. Ricky Walden, encore. Un an plus tôt. Pour une des plus fabuleuses démonstrations de tous les temps. Walden signe un break de 38 points à l'entame de la première frame et inscrit 39 des 40 premiers points. Pour lui, c'est terminé. Il n'empochera plus une seule bille jusqu'à la fin de la rencontre. Ronnie O'Sullivan aligne ensuite 556 points, du jamais vu. Plus Rocket que jamais, le génie de l'Essex n'a besoin que de 57 minutes et 49 secondes pour remporter ce quart de finale, six manches à zéro.

Moins d'une heure pour six frames. Du délire. A titre de comparaison, afin de donner une idée, samedi dernier, au Crucible, Mark Selby et Yan Bingtao ont eu besoin de 85 minutes pour une seule frame. "Je ne me suis pas senti injouable, mais je sentais à coup sûr que j'avais le contrôle de la situation", dit-il dans un sacré euphémisme. L'ancien champion du monde Ken Doherty, au micro ce jour-là pour la BBC, n'en revient pas : "C'est probablement la performance la plus extraordinaire que j'ai pu voir dans ma vie."

8. A nouveau N°1 à 46 ans

Après avoir été un phénomène de précocité, Ronnie O'Sullivan est devenu un modèle de longévité. Au début du mois d'avril 2022, il s'est installé à nouveau à la première place du classement mondial, à plus de 46 ans. Qu'il soit encore compétitif à cet âge, pourquoi pas, d'autres le sont aussi, à commencer par ses camarades de la promotion 1992 Mark Williams et John Higgins. Mais qu'il possède encore la régularité requise pour pointer au sommet de la hiérarchie est assez incroyable.

Steve Davis n'a plus gagné un seul tournoi classé après 37 ans. Stephen Hendry était rincé à 36. Mais pas lui. Il a su trouver un nouveau sens à sa carrière et adapter son jeu. Celui-ci conserve un côté aventureux et O'Sullivan demeure un des joueurs les plus agressifs, mais il a une approche désormais plus méthodique. Il était déjà devenu le plus vieux numéro un en remontant sur le trône en mars 2019, neuf ans après en être tombé. Pour beaucoup, c'était la der. Mais le revoilà au top, même s'il pourrait perdre sa place dès la fin du Championnat du monde (il est dans l'obligation de s'imposer pour rester N°1).

9. Le premier Masters

C'était un autre temps. Lorsque Ronnie O'Sullivan et John Higgins, 19 ans tous les deux, s'affrontent en finale du Masters au tout début de l'année 1995, Eric Cantona vient de mettre le "kick" le plus célèbre de l'histoire du football à un supporter de Crystal Palace, Blur et Oasis se bastonnent dans les charts britanniques et le Masters, lui, est sponsorisé par une célèbre marque de cigarettes. Quelle époque.

La finale sera assez décevante du point de vue du jeu, sans le moindre century. Sans suspense, aussi. Ronnie O'Sullivan surclasse Higgins (9-3). Mais après être devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire d'un tournoi classé, l'Anglais est désormais le plus jeune lauréat de l'histoire du Masters. C'est le début d'une grande histoire d'amour avec ce tournoi, qu'il va enlever à sept reprises au total. Un record, évidemment.

10. Le sabotage du 146

Open du pays de Galles, 2016. Le Rocket est en passe de claquer un nouveau 147. Il ne lui reste que deux rouges à empocher, sa position à la table est favorable. Mais il a une question : quel est le bonus prévu au Welsh Open en cas de break maximal ? 10000 livres, lui dit-on. Pas vraiment impressionné, franchement déçu, même, O'Sullivan décide de saborder. Après l'avant-dernière rouge, il choisit de rentrer la rose, pour six points, plutôt que la noire pour sept. Puis il assèche la table et termine avec un break de 146.

Le public n'en revient pas. Plutôt content de son effet et même fier de son sabotage, il s'attire les foudres de Barry Hearn, le président de World Snooker (la fédération internationale), qui qualifie son attitude d'"irrespectueuse". "Pardon mais 10000, j'ai trouvé ça un peu cheap", dira-t-il. Pourquoi choisir cette séquence dans cette liste ? Parce que c'est aussi cela, Ronnie O'Sullivan. Un côté sale gosse par moments, mais un sacré personnage qui se veut toujours libre d'agir et de penser comme bon lui semble, quitte à déplaire. Mais entre nous, quel autre joueur peut se prévaloir d'avoir signé un 146 plus célèbre que l'immense majorité des 147 ? Sacré Ronnie.

