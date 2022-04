Un record de plus pour Ronnie O'Sullivan. Avant d'entamer cette édition 2022 du Championnat du monde, le champion anglais totalisait 69 victoires au Crucible Theatre de Sheffield, antre du plus prestigieux tournoi du monde depuis 1977. Il n'était plus qu'à une petite marche des 70 succès de Stephen Hendry. Il lui suffisait donc d'atteindre les quarts de finale pour dépasser la légende écossaise. Mission accomplie après sa nette victoire contre Mark Allen, samedi, en huitièmes.

Le numéro un mondial avait plus que posé les fondations de sa qualification lors des deux premières sessions vendredi, au cours desquelles il s'était montré brillantissime. Après avoir viré à 12-4, il ne lui manquait plus qu'une petite frame pour finir le travail, ce qu'il a fait dès la reprise. Un petit quart d'heure lui a suffi pour empocher cette 13e frame qualificative. Vite fait, bien. Et cette victoire-là a donc une signification toute particulière.

20e quart de finale, autre record

Stephen Hendry avait gagné 70 de ses 90 matches au Crucible entre 1986 et 2012, le tout en 25 participations. Ronnie O'Sullivan compte donc désormais 71 victoires à son actif en 94 rencontres. The Rocket a effectué ses débuts au Championnat du monde en 1992, l'année de son passage chez les professionnels. Il participe au tournoi pour la 29e fois de sa carrière. Là encore, un record, puisqu'il égale le grand Steve Davis.

C'est une autre marque mythique de Stephen Hendry que Ronnie O'Sullivan espère aller chercher. Il ne pourra pas la battre mais l'égaler. En cas de victoire finale, il décrochera son septième titre de champion du monde après ceux conquis en 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 et 2020. L'Ecossais Hendry en compte sept, en l'espace de dix éditions : 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1999. A noter qu'il s'agit là des records de l'ère moderne du Championnat du monde, depuis qu'il s'est installé à Sheffield voilà 45 ans. Le recordman absolu reste, peut-être pour l'éternité, l'Anglais Joe Davis avec 15 couronnes mondiales entre 1927 et 1946.

Ronnie O'Sullivan n'est en tout cas plus qu'à trois marches du septième ciel. Il affrontera en quarts de finale Stephen MaGuire, qui a causé une des grosses sensations de cette première semaine en éliminant Zhao Xintong (13-9). Zhao - O'Sullivan, c'était le quart de finale rêvé tout en bas du tableau, mais le prodige chinois est totalement passé à côté de la deuxième session vendredi. Malgré un début de remontée samedi, il partait de trop loin. Ce sera le 20e quart de finale du Rocket au Championnat du monde. Et oui, là aussi, c'est un record...

