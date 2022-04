C'est sans doute le moment le plus célèbre de sa carrière et un des plus exceptionnels de toute l'histoire du snooker. "La manche la plus légendaire de l'histoire du Championnat du monde", selon Allan McManus, le consultant d'Eurosport.

Ce dernier a échangé jeudi soir avec Ronnie O'Sullivan, l'auteur de ce prodige, à l'occasion du 25e anniversaire du 147 le plus rapide de tous les temps : 5 minutes et 8 secondes. Le 147, en snooker constitue une forme d'absolu.

Il s'agit d'enchaîner sans discontinuer les 15 billes rouges avec la bille noire en alternance entre deux rouges, puis de finir par les couleurs. L'exploit est rare : O'Sullivan est celui qui en a signé le plus dans sa carrière (15), mais celui-ci est de loin le plus fameux.

The Rocket, qui n'a jamais autant mérité son surnom que ce 21 avril 1997 au Crucible de Sheffield, avait alors pulvérisé le record et il est possible que celui-ci ne soit jamais battu. Pour Eurosport, Ronnie O'Sullivan raconte :

"Je m'en souviens très bien, j'ai l'impression que c'était hier. Aujourd'hui, je me dirais qu'il y a une bonne chance pour un break maximal, mais à l'époque, j'étais juste en pilote automatique et je cherchais surtout à gagner la frame. Je n'avais pas le record de vitesse en tête, je ne le connaissais pas. Je songeais simplement à gagner la frame et au 147.

Je ne ferais jamais ça maintenant, je ne jouerais plus comme ça. Je ne laisserais jamais ma blanche dans cette position. Je suis un 'break-builder' différent maintenant de celui que j'étais alors. Techniquement, j'étais très bon quand j'étais gamin, puis j'ai pris quelques mauvaises habitudes en grandissant. Je pense juste que j'ai fini par tellement déconner avec la technique que je me suis un peu perdu en chemin. Puis j'ai totalement déconstruit mon jeu vers l'an 2000 et, là, j'ai commencé à le ralentir un peu.

Ronnie O'Sullivan lors du Championnat du monde 1997 au Crucible. Crédit: Eurosport

La vitesse moyenne par coup sur cette frame, 8,5 secondes, c'est vraiment délirant... Quand je suis à 16 secondes par coup aujourd'hui, je trouve ça ultra rapide et ça me convient très bien. Je n'ai pas envie d'aller plus vite que ça. J'étais juste un joueur différent à l'époque. Si vous regardez mon genou gauche, il est vraiment plié, derrière moi. J'attaque directement, il y a peu de mouvement. Ce n'est que de l'instinct ! J'ai toujours été un joueur instinctif, mais je pense que j'ai quand même évolué pour devenir un peu plus robotique au fil des années.

Un tel record ne serait pas possible à mon avis aujourd'hui, ne serait-ce que parce que les arbitres marchent peut-être un peu trop autour de la table. Ils ne suivraient pas un tel rythme. Quel arbitre, d'ailleurs, Len Ganley... Les arbitres d'aujourd'hui pourraient apprendre une chose ou deux en le regardant. Il reste toujours dans la même position. C'est comme un bon footballeur, il ne bouge pas trop, il sait ce qu'il a à faire et il le fait bien.

Toutes sortes de choses pouvaient m'empêcher d'aller au bout de ce 147. Je me souviens que quand je suis arrivé sur la bille bleue, je me suis dit 'ça y est, c'est en fait maintenant !' et, pile à ce moment-là, ma craie passe sous la table... Je pensais ne pas avoir le temps de la ramasser et je ne voulais pas perdre mon rythme. J'étais certain que si je la ramassais, je raterais le prochain coup. Disons que c'est de la méthode dans une forme de folie : aller aussi vite que possible en passant outre les pensées dans mon cerveau. Voilà pourquoi c'est allé si vite. Mentalement, c'était une sensation incroyable. Mais j'étais pétrifié, en lambeaux, parce que je savais qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu. 147 000 livres, ce n'est pas rien !"

Ronnie O'Sullivan a touché 147 000 livres pour son 147 record de 1997. Crédit: Eurosport

