En sa qualité de tenant du titre, Mark Selby a eu l'honneur d'ouvrir le bal samedi, au Crucible Theatre de Sheffield. Vainqueur de Jamie Jones (10-7), l'Anglais est le premier qualifié pour les huitièmes de finale. Mais pour être très clair, victoire ou défaite, là n'était pas l'essentiel pour le quadruple champion du monde, qui traverse une période très difficile depuis plusieurs mois, comme il s'en était ouvert au mois de janvier sur ses réseaux sociaux, comme pour crever l'abcès.

Ad

Selby avait vidé son sac après avoir été balayé par Barry Hawkins en quarts de finale du Masters (6-1) : "Je ne pense pas que je pourrais rejouer aussi mal si j'essayais Je veux juste m'excuser auprès de tous mes amis et de ma famille pour les avoir laissés tomber. Je ne suis pas dans un bon état d'esprit en ce moment, j'ai fait une rechute et j'essaie d'étouffer tout ça et de faire bonne figure, mais ce n'est pas la bonne solution. Je promets d'obtenir de l'aide et de devenir une meilleure personne". Le tout accompagné d'un "hashtag" #MentalHealth (Santé mentale).

Championnat du Monde Pas du grand Selby, mais ça passe pour le tenant IL Y A 12 HEURES

137 : Le superbe century de Mark Selby

Je suis sur la bonne voie

Depuis, le numéro 2 mondial (il a perdu la première place au début du mois d'avril au profit de Ronnie O'Sullivan) a commencé à travailler avec un psychologue basé à Londres, le Dr Lanka. Selby a d'abord envisagé de couper avec le snooker pour une longue période, avant de changer d'avis. "Mais je ressentais beaucoup trop de pression. Le snooker est déjà un sport très dur mentalement quand tout va bien, alors c'est encore deux fois plus dur quand vous avez des difficultés personnelles", a-t-il expliqué à Eurosport samedi soir après sa victoire face à Jamie Jones.

Au début du printemps, il a donc décidé d'effectuer une pause. Il n'a disputé aucun des trois derniers tournois avant le Championnat du monde (Turkish Masters, Open de Gibraltar, Tour Championship) et a minimisé ses séances d'entraînement. Selby a même hésité à se rendre à Sheffield pour défendre sa couronne mondiale. Loin de la table, il a surtout travaillé avec le Dr Lanka. "Ces six dernières semaines, j'ai multiplié les séances avec lui et il m'a permis de me sentir un peu mieux. Je suis sur la bonne voie", a-t-il confié.

Samedi, il a reçu une ovation du public, qui l'avait déjà massivement soutenu sur les réseaux sociaux lors de sa prise de parole. "J'ai reçu énormément de messages, de gens qui me disaient notamment 'Bravo d'avoir parlé'", ajoute Mark Selby, qui, compte tenu des circonstances, ne s'est pas fixé le moindre objectif dans cette quinzaine au Crucible. Même après son match victorieux samedi, qui ne change rien à son horizon à court terme : "Le résultat n'avait aucune importance, ma priorité, c'est d'aller mieux, martèle le "Jester from Leicester". Tant que je prends un peu de plaisir, que je souris, ce que j'ai fait aujourd'hui (samedi), peu importe ce qui arrive."

Mark Selby tent de retrouver le sourire. Crédit: From Official Website

Championnat du Monde 137 : Le superbe century de Mark Selby IL Y A 12 HEURES