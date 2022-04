Ronnie O'Sullivan est aujourd'hui considéré de manière presque unanime comme le plus grand joueur de l'histoire du snooker. Sur le sujet, l'Anglais préfère rester en dehors de la discussion, ne souhaitant pas être juge et partie. "Stephen Hendry aurait des arguments, lui aussi", a-t-il simplement rappelé avant le coup d'envoi de ce Championnat du monde.

Si O'Sullivan s'est approprié au fil des ans l'immense majorité des records du snooker, il en est un qui lui échappe encore. Celui du nombre de titres de champion du monde dans l'ère moderne de ce sport. "The Rocket" a coiffé en 2020 sa sixième couronne, mais il demeure encore un cran derrière Hendry, qui n'était pas surnommé pour rien "The King of the Crucible". Si Hendry n'a pas eu la longévité de champions comme O'Sullivan, Williams ou Higgins, toujours au sommet à bientôt 47 ans, sa domination sur son sport a en revanche été unique.

Dans les années 90, il y avait lui et les autres. Champion du monde en 1990, 92, 93, 94, 95, 96 et 99, numéro un mondial sans discontinuer pendant huit ans, le Droopy écossais, impassible à la table, a tout écrasé sur son passage. C'est ce qui rend sa carrière spécifique et qui incite Ronnie O'Sullivan à le placer très, très haut. Pour lui, Stephen Hendry est "le Tiger Woods du snooker".

Il a entraîné le snooker dans une autre dimension

"Higgins, Williams et moi sommes arrivés et nous nous sommes bien débrouillés, mais Stephen était une superstar dans les années 80-90, quand il volait sur le circuit. Nous ne sommes pas des superstars, parce que nous étions trois (à partager les titres). Quand quelqu'un domine autant son sport, à la Tiger Woods, c'est autre chose", juge encore le champion anglais. Difficile de ne pas le considérer comme une superstar, mais son point de vue a du sens.

Lorsque O'Sullivan et ses deux compères de la "Classe 92" ont débarqué, le snooker était au cœur de l'ère Hendry. "On voulait tous être comme Stephen, assure encore le Rocket. C'est une légende absolue. Il a établi de nouveaux critères de grandeur. Steve Davis l'avait fait aussi, mais il les a portés à un autre niveau." Curieusement, Hendry dit la même chose, presque avec les mêmes mots, à propos de Ronnie O'Sullivan : "Depuis son passage chez les professionnels en 1992, il a entraîné le snooker dans une autre dimension."

En réalité, au-delà des amabilités, les deux ont raison. Chacun à leur manière, ils ont changé leur sport pour toujours. Alors, un septième titre au Crucible du joueur anglais modifierait-elle la donne ? Sans doute que non. Mais cela n'empêcherait pas Stephen Hendry de dormir. Au contraire. Il accueille l'idée avec un certain plaisir. "Ce serait un honneur pour moi de partager le record avec lui", a-t-il confié à Eurosport.

Ronnie O'Sullivan n'est plus qu'à deux marches de rejoindre son ancien rival. C'est à la fois peu et beaucoup. Mais Hendry l'en croit capable : "Il est exceptionnel dans tous les compartiments du jeu. Sa dernière frame ce matin (mercredi matin, NDLR), peut-on mieux jouer au snooker que ça ? Quand il est dans cette forme, à ce niveau, c'est très dur de le battre."

