Quoi qu'il advienne d'ici lundi soir, cette édition 2022 du Championnat du monde couronnera un immense champion, une légende du snooker. Le Crucible Theatre s'offre un dernier carré absolument royal. Il était presque impossible de faire mieux. Ronnie O'Sullivan. John Higgins. Mark Williams. Judd Trump. A eux quatre, ils pèsent 14 titres de champions du monde, et bientôt 15. Le sextuple roi de Sheffield, O'Sullivan. Higgins pèse quatre couronnes, Williams trois et Trump, le plus jeune de la bande et le meilleur joueur de la planète pendant trois ans, a été sacré en 2019.

L'événement, c'est bien évidemment de retrouver dans ce dernier carré les trois géants de la "Classe 92". Nés tous les trois en 1975, O'Sullivan, Higgins et Williams sont passés professionnels la même année, en 1992. Ils comptent tous aujourd'hui parmi les plus grands joueurs de l'histoire. Oui, "The Rocket" écrase tout et tout le monde à l'échelle du temps, par son palmarès, son génie et sa personnalité. Mais ses deux vieux compères et rivaux à défaut d'être toujours amis même si le trio est uni par un respect commun, sont eux aussi deux véritables légendes.

Qui aurait pu imaginer, à leur arrivée sur le circuit voilà trente ans, qu'ils seraient toujours là, au sommet, trois décennies plus tard ? Que l'un d'entre eux ait survécu à l'érosion du temps aurait déjà constitué un exploit. Mais les trois... "Nous sommes les trois jeunes loups", a rigolé Higgins sur Eurosport mercredi soir, après sa victoire au bout du suspense (13-12) contre Jack Lisowski et à la veille de retrouver O'Sullivan.

Nous avons été élevés à la dure dans le snooker

Ce dernier manie de son côté la métaphore pugilistique. Pas étonnant pour ce dingue de boxe, longtemps très proche de la star anglaise Prince Naseem Hamed. "C'est un peu comme les boxeurs mexicain, avance le numéro un mondial. Nous avons été élevés à la dure dans le snooker. Les Britanniques sont dans un certain confort ici, mais quand vous les envoyez se battre sur le marché mexicain ou américain, ils ne sont plus si bons. Nous avons été à l'école du matchplay dans beaucoup de tournois et cela nous a bien servis. Les boxeurs mexicains sont des types durs au mal, qui peuvent se sortir de toutes les situations. Nous sommes les "Trois Mexicanos !"

Malgré les frasques de certains, on pense surtout à O'Sullivan, ces trois champions sont aussi totalement dévoués à leur sport. Ils cherchent en permanence de nouvelles formes de préparations physiques, savent gérer leur corps et leur calendrier, leur esprit de compétition les place au-dessus de la norme et, par-dessus tout, ce sont des surdoués du jeu. Puis dans le marathon que représente le Championnat du monde, leur vécu n'a pas de prix.

Il y a beaucoup de jeunes joueurs fantastiques, mais tous les trois, nous faisons ça depuis si longtemps. Prenez Williams et Higgins, ils ont des petites subtilités dans leur jeu." Sur ce plan, O'Sullivan n'est pas mal non plus. Il les surpasse, même. Si l'un des trois soulève le trophée lundi, il accomplira un pas supplémentaire dans le gotha. Mark Williams peut rejoindre Mark Selby et... John Higgins avec un quatrième titre. Higgins, lui, reviendrait à une longueur de O'Sullivan, Steve Davis et Ray Reardon. Quant au "Rocket", il égalerait tout simplement le nombre de couronnes au Crucible, détenu par Stephen Hendry

Trump a retrouvé l'amour du jeu

Mais quand bien même la victoire échapperait à l'un des trois Mexicains, l'histoire serait belle et le vainqueur serait grand. Car si Judd Trump, de 14 ans leur cadet, n'a pas encore leur palmarès, il est lui aussi d'ores et déjà un monument du snooker. Avec 23 tournois classés à son compteur, il figure dans le Top 6 de tous les temps.

Champion du monde 2019, numéro un mondial à l'issue des saisons 2020 et 2021, il traverse cette année une période beaucoup plus difficile. A son tour, le voilà rattrapé par cette fameuse lassitude qui n'épargne personne sur le circuit. Il a même hésité à zapper de Championnat du monde et annoncé qu'il pourrait s'éloigner plusieurs mois du snooker la saison prochaine.

Mais dans cette quinzaine du Crucible, par séquences, on a retrouvé le Trump dominateur de la période 2018-2021. On l'a vu sourire, aussi, et même faire des blagues à l'arbitre. Ce mercredi soir, il avouait à Eurosport avoir "retrouvé l'amour du snooker". Alleluia. Puis le Trump qui a aligné huit frames consécutives en quart de finale contre le coriace Stuart Bingham n'a rien à envier au "Juddernaut" des plus grandes heures. Il est donc loin de dépareiller au sein de ce somptueux carré d'as. Les quatre fantastiques ont cinq jours pour mettre le feu à Sheffield. Il est l'heure d'en prendre plein les yeux.

