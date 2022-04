L'élève contre le maître. Ce jeudi, le Crucible Theatre va encore pouvoir ajouter quelques belles lignes à sa longue et riche histoire. Et nul doute que celles-ci pourront venir enrichir sa légende. Imperturbable pour son entrée en lice face à Michael White (10-3), Mark Williams va devoir négocier un nouveau "derby gallois", cette fois plus particulier, face à son poulain, Jackson Page.

Mark Williams fait partie de ces joueurs qui ont inspiré bon nombre de jeunes joueurs de snooker. Mais s'il y en a bien un qui peut s'avancer comme son plus proche héritier, c'est bien Jackson Page lui-même. Car les deux hommes ont noué une alchimie qui va au-delà des simples empochages de billes rouges et autres billes de couleur.

Ad

Championnat du Monde Un incroyable fluke pour définitivement se relancer : Vafaei se rebelle face à Trump IL Y A UNE HEURE

Une relation qui dépasse le cadre du snooker

Si vingt-sept ans d'âge les séparent, les deux Gallois se connaissent presque par cœur. Originaires du même comté au Pays de Galles, membres du même club, celui de Tredegar où ils ont toujours eu l'habitude d'échanger et de jouer ensemble, Page et Williams passent une grande partie de leur temps ensemble autour de la table comme en dehors des salles de snooker.

Déjà père de trois garçons, le membre de la "class of 92" a pris sous son aile le jeune Jackson Page depuis quelques années. "Ça va être intéressant", s'était amusé Williams en conférence de presse d'après-match au moment d'évoquer l'affrontement à venir avec son cadet. "Ça va être dur parce que ce n'est pas qu'un simple ami, c'est comme un 'quatrième fils'. Il vient souvent à la maison, il est proche de mes trois autres garçons", a expliqué "The Welsh Potting Machine".

Des mots qui ont évidemment eu une résonance chez le plus jeune des deux Gallois. "Bien sûr que je suis fier. Ce sont vraiment des mots qui me touchent. Outre le fait que l'on s'entraîne ensemble, on se fait des dîners, on va jouer au golf, on joue aux cartes. On rigole bien tous les deux, c'est comme ça depuis des années déjà."

L'élève face au défi de renverser le maître

Toutefois, cette amitié sera quelque peu rangée au placard le temps de ce huitième de finale. Mark Williams n'est pas disposé à faire le moindre cadeau à son protégé, le tout avec classe. "Je veux 'l'exploser', il n'y a aucun doute là-dessus. Cependant, si je devais perdre contre quelqu'un, je préférerais que ce soit contre lui. Je vais faire de mon mieux, je veux gagner, mais si je perds, ce ne sera pas un problème du tout."

La vingtaine tout juste entamée, Jackson Page sait qu'il n'aura pas la tâche aisée, mais pourra compter sur sa belle progression en 2021-2022. Cette saison, le jeune Gallois démontre peu à peu toute l'étendue de son potentiel. Battu par le jeune Gallois lors du premier tour, Barry Hawkins a d'ailleurs salué ce changement. "Pour sa première ici, il a très bien joué. Chaque fois que je me suis rapproché de lui au score, il en a remis une couche et il n'a pas semblé sous pression à aucun moment du match. (...) Il avait l'air beaucoup plus vif que moi, tout le mérite lui revient."

Mark m'a dit de ne pas lui parler lorsque nous sommes assis !

Et Jackson Page est bien déterminé à jouer le coup à fond, idole de jeunesse et ami de toujours ou pas. "Je me sens vraiment confiant", a ajouté Page. "Ça va être un super moment. Je vais en profiter quoi qu'il arrive. Mark m'a juste dit de ne pas lui parler lorsque nous sommes assis (ndlr, entre les frames) !" Qu'on se le dise, ce nouveau derby gallois a de quoi tenir toutes ses promesses.

Mark Williams au Championnat du monde de snooker à Sheffield en 2022 Crédit: Imago

Championnat du Monde Un century à 114 et Trump conforte son avance sur Vafaei : la fin de sa frame en vidéo IL Y A 2 HEURES