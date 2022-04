"Je suis content, je suis encore là". Le soulagement était grand pour John Higgins à l'issue de ce premier tour. Et la réaction de l'Ecossais n'a rien d'une surprise tant il a dû puiser dans ses ressources pour ce round inaugural. En quête d'un cinquième titre au Championnat du monde, l'Ecossais de la "class of 92" a dû cravacher pour se défaire de Thepchaiya Un-Nooh. Mené 5-4 au terme de la première session, le Wizard de Wishaw n'a jamais cédé face aux réponses instantanées de son adversaire du jour pour finalement s'imposer 10-7.

A toi, à moi, à toi, à moi. C'est peu dire si la rencontre a longtemps peiné à dégager un vainqueur. Au cours des quatorze premières frames, aucun des deux joueurs n'est parvenu à creuser l'écart sur l'autre. C'est du côté de la constance, de la concentration et du mental qu'il a fallu faire la différence. Et à ce petit jeu-là, c'est John Higgins qui a finalement eu le dernier mot notamment lors d'une quinzième frame capitale qui lui a permis de se détacher. Pour ne plus être rejoint.

Un-Nooh n'a pas pu abattre toutes ses cartes

Si le sixième joueur mondial a fait parler son expérience des grands rendez-vous, Thepchaiya Un-Nooh a lui clairement pâti de son manque de régularité ces dernières heures. Malgré quelques coups remarquables, le "Speed King" a laissé trop de points faciles et d'ouvertures au quadruple champion du monde, surtout dans les moments clés. Le Thailandais pourrait notamment regretter son raté sur la bleue à 4-2 lors de la première session.

Auteur de plusieurs séquences de qualité dont lui seul a le secret, efficace sur le jeu longue distance et auteur de trois centuries, John Higgins s'est rassuré après sa "mise en bouche" musclée. Une entrée en matière réussie donc, à l'expérience, pour le Wizard qui retrouvera Noppon Saengkham ou Luca Brecel en huitième de finale.

