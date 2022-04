"Un match brillant". Les commentateurs et les experts d'Eurosport étaient tous unanimes ce mercredi soir au moment de la dernière fermeture de table entre Kyren Wilson et Ding Junhui. Auteurs d'une partie spectaculaire et riche en retournements de situation, les deux hommes ont déjà signé l'un des matches du tournoi. Une partie qui a tourné à l'avantage de l'Anglais, plus que jamais déterminé à aller décrocher le graal dans dix jours.

En quête d'un premier tournoi "d'envergure", Kyren Wilson est de plus en plus attendu et ce, à chacune de ses venues à Sheffield. Abonné aux quarts de finale, et ce depuis l'édition 2016, demi-finaliste en 2018 et 2021 et même finaliste en 2020, le numéro 5 mondial doit désormais passer à la vitesse supérieure. Son historique au Crucible et sa faculté à performer lors des grands rendez-vous pourraient enfin jouer en sa faveur.

Une mise en jambes musclée bienvenue

Et quoi de mieux qu'une mise en bouche périlleuse pour se rassurer ? Vainqueur au bout du suspense de Ding Junhui, triple vainqueur du UK Championship et une fois au Masters, Kyren Wilson a signé l'une des grosses performances de ce premier tour. "Il y avait tout pour que ce soit un match de haut niveau. J'ai adoré chaque minute. Lorsque chacun des joueurs marque des points, ça nous stimule et ça nous permet de faire du bon snooker", avait-il confié après la rencontre.

Auteur de plusieurs gros breaks, cinq à plus de 50 unités, précis dans sa sélection de tirs, The Warrior a de quoi se montrer rassuré. "J'avais l'impression que c'était rapide, offensif, fluide, bref c'était un grand match (...) "Il y a eu beaucoup de bons joueurs qui ont performé cette année. Il (Ding) fait clairement partie des seize meilleurs joueurs, donc je suis ravi d'être passé."

C'est peu dire si le soulagement était grand chez l'Anglais qui n'a toutefois pas manqué de voir au-delà de cette simple victoire, comme il l'a expliqué à Eurosport. "Ça a été l'une de mes plus belles victoires en carrière. Ces matches sont de bons tremplins pour viser encore plus loin dans le tournoi."

Le pedigree pour briller à Sheffield

Il n'est pas l'homme du Crucible, loin de là, mais Kyren Wilson se sent particulièrement à l'aise dans la mythique enceinte de Sheffield. Véritable caméléon dans sa manière de jouer, jadis proche d'un O'Sullivan, aujourd'hui comparable à un Selby, le Warrior a entamé une métamorphose pour lui permettre de décrocher enfin le titre suprême.

Très fort mentalement, particulièrement tenace, Kyren Wilson ne se laisse que rarement avoir à l'usure. "Je pense que ces longs matches correspondent à ma personnalité. Ça me donne le temps de me poser", avait analysé le joueur dans un entretien publié dans le Evening Standard il y a quelques jours.

Wilson apprécie le Crucible, mais n'a toujours pas réussi à le dompter. "Chaque année, je frappe à la porte. Je viens toujours ici en me disant que c'est mon année. La question n'est pas de savoir si je peux réussir à être champion du monde, mais quand. Je vais continuer de tenter ma chance."

Un besoin d'asseoir (enfin) sa crédibilité

Car c'est bien là le problème pour Kyren Wilson. Il tente, encore et toujours. En vain. Sur le circuit professionnel depuis 2011, le jeune trentenaire est en quête d'un tournoi de référence à ajouter à son palmarès qui ne compte qu'un Masters d'Allemagne et deux Championship League comme principaux faits d'armes.

Surtout, Wilson s'est fait remarquer ces derniers mois avec sa sortie controversée à l'Open d'Angleterre. Abonné aux tables secondaires, lassé de voir toujours les mêmes "pontes" sur la table principale, l'Anglais avait pointé le manque de reconnaissance à son égard . Et les cadors du circuit ne s'étaient pas fait priés pour lui répondre, notamment Trump et O'Sullivan.

Les choses sont donc claires pour le natif de Kettering : il lui faut un tournoi majeur pour entrer dans la caste des grands du jeu. "C'est le tournoi qu'on rêve tous de gagner. Si je le gagne, ça voudra dire tellement de choses pour moi", avait-il confié au Evening Standard. Sa première sortie victorieuse contre Ding Junhui a de quoi lui donner confiance.

Ce dimanche, le Warrior devra encore sortir le grand jeu lors de son huitième de finale face à Stuart Bingham, un adversaire qu'il a battu lors du dernier Masters. "Ça va être un autre match difficile contre Stuart. Il sait ce qu'il faut pour gagner cette épreuve, il est arrivé en demi-finale l'année dernière, comme moi." Comme chaque année, Kyren Wilson a de bonnes chances d'y croire. Et il a bien raison. Il ne manque que le déclic.

