Ses sorties sont toujours scrutées avec attention. Encore plus après une saison où il a écrit l'histoire. A 46 ans, Ronnie O'Sullivan n'a jamais été autant au sommet. Avec désormais vingt-et-un tournois de la Triple Couronne (ndlr, UK Championship, Masters et Championnat du monde), The Rocket possède le plus beau palmarès du snooker, incontestablement.

Seven Heaven, produit par Discovery Sports, le ses années de beuverie" au titre de sportif de l'année en passant par le plaisir de jouer. Mais cette dernière cuvée n'a pas été de tout repos pour l'Anglais. Dans le documentaire, produit par Discovery Sports, le septuple champion du monde se confie à son ami Alan McManus. Et dresse un nouveau bilan de sa carrière, de "" au titre de sportif de l'année en passant par le plaisir de jouer.

Ad

Seventh Heaven | Ronnie O'Sullivan | Snooker | ESP Player Feature Crédit: Eurosport

British Open Un quatrième 147 en carrière et une prestation de haut vol : Selby est bien de retour 30/09/2022 À 08:17

Pendant ce Championnat du monde, il y a des moments où j'aurais pu replonger…

Car s'il a brillé autour des tables, il a fallu traverser de sacrés obstacles pour O'Sullivan, notamment personnels où l'alcool l'a durement malmené dans les années 90. "Je ne me suis jamais vraiment senti bien dans ma peau. Je n'avais jamais bu, fumé ou quoi que ce soit, puis j'ai pris une cuite qui a duré quoi ? Six ans au final ? L'alcool était une sorte de secours. Quand je n'étais pas bien, la première chose vers laquelle je me dirigeais, c'était la boisson ou quelque chose de similaire pour calmer ce mal-être."

Et s'il y a bien une chose qui a alimenté les tourments du Britannique au début de sa carrière, ce sont bien les déboires familiaux, notamment paternels. "Il y a certaines choses qui échappent à votre contrôle. Pour moi, ça a été le départ de mon père en prison, j'aurais aimé que cela ne se soit jamais produit. Cela aurait probablement empêché beaucoup d'autres choses de mal tourner dans ma vie. Je ne vais pas blâmer mon père, mais j'avais perdu un sacré soutien…"

"Guéri", requinqué si l'on puit dire depuis, The Rocket est désormais maître de ses émotions. Même si le spectre de la rechute n'est jamais loin comme il l'explique. "Au cours des vingt dernières années, j'ai trouvé un moyen d'y faire face et d'être au top, de ne pas stresser à ce sujet. Ne vous méprenez pas, il y a des moments, surtout pendant ce Championnat du monde 2022 où j'aurais pu replonger, retrouver des instants dans lesquels je n'avais pas envie de m'aventurer de nouveau…"

Un nouveau titre mondial et beaucoup de classe : le Top 10 des coups d'O'Sullivan

Je ne veux pas que mon gamin vive cette vie…

Passionné de sa discipline, Ronnie O'Sullivan n'en demeure pas moins prudent. Au cours de sa longue carrière, le champion a plusieurs fois exprimé son souhait de ne pas voir ses enfants suivre ses pas. Un propos parfois mal interprété. "Le snooker est un grand sport, mais il est difficile, éprouvant mentalement. Je ne voudrais tout simplement pas que mon gamin vive cette vie. Je veux que mes enfants soient sociables. Je veux qu'ils soient dehors, à l'air frais."

Et le septuple champion du monde a moults fois encouragé ses ouailles à se tourner vers d'autres passe-temps. "Je conseillerais toujours à mon gamin de choisir un sport dont il pourrait également tirer autant d'amour, mais dans lequel il passerait probablement un meilleur moment, une meilleure vie. Je voudrais qu'ils soient créatifs, expressifs. Je ne vois tout simplement pas cette énergie sur le circuit de snooker aujourd'hui…"

Une fois de plus, O'Sullivan met l'accent sur la difficulté de maîtriser l'environnement du snooker dans son documentaire. "Je pense qu'être dans une salle de snooker, dans le noir, jouer pendant cinq à 6 heures par jour, sans parler… Pour tous les joueurs, sauf une poignée, c'est un vrai combat."

Les sept merveilles de Ronnie O'Sullivan en images

Je ne peux penser à aucun autre sportif britannique qui ait eu autant de succès que moi cette année

Il y a aussi une autre part de déception chez le natif de Wordsley, et pas des moindres : celle de ne jamais avoir remporté le prestigieux prix du Sportif britannique de l'année, décerné par la BBC. Jamais élu, O'Sullivan ne cache pas sa déception. "Je pourrais probablement gagner tous les tournois, ne pas perdre un match, faire douze 147 (ndlr, le break maximum, le graal pour les joueurs de snooker) et ils trouveront toujours une raison de ne pas me le donner."

La légende pourrait d'ailleurs encore être snobée, si l'on en croit les bookmakers. Ces derniers placent les stars des sélections anglaises de football, Beth Mead, vainqueure de l'Euro avec les Lionesses, et Harry Kane devant lui. "Je ne peux penser à aucun autre sportif britannique qui ait eu autant de succès que moi cette année. Il y en a forcément un, mais je ne sais pas lequel… Battre le record de 21 tournois majeurs, égaler les sept titres mondiaux de Stephen Hendry ; je pense que ça résonne chez les gens. Je suis là depuis longtemps et le public britannique m'a vraiment, vraiment bien soutenu."

Le documentaire Seven Heaven sera à regarder en exclusivité sur Eurosport 1, Eurosport.fr et l'application Eurosport. Rendez-vous samedi 15 octobre 2022 à 21h pour suivre cette plongée privilégiée dans le monde de la légende Ronnie O'Sullivan.

5 minutes, 8 secondes : il y a 25 ans, Ronnie O'Sullivan signait le 147 le plus rapide de l'Histoire

Championnat du Monde "Je n'en peux plus de ce cirque" : O'Sullivan lessivé après son septième titre mondial 18/08/2022 À 22:33