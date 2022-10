Snooker

Documentaire - Ronnie O'Sullivan en larmes après son 7e titre mondial : un moment fort de son documentaire exceptionnel

Ronnie O'Sullivan s'est longuement livré à Eurosport UK à l'issue de son septième titre mondial au Crucible Theatre. Dans le documentaire "Seven Heaven", The Rocket se confie à son ami Alan McManus et dresse un nouveau bilan de sa carrière. Le documentaire sur Ronnie O'Sullivan est à retrouver dans la nuit de samedi à dimanche sur Eurosport 2 à minuit.

00:00:27, il y a 44 minutes