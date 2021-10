45 ans, l'âge de raison ? Très souvent critique à l'égard du snooker ces dernières années, Ronnie O'Sullivan a fait son deuil. Surtout, "The Rocket" a ouvert les yeux sur ce qui était le mieux pour lui, après des années de tourmente et de galères, entre dépressions et comportements à la frontière du violent.

Ad

S'il a confirmé que le snooker était devenu un sport très exigeant psychologiquement, si ce n'est harassant, le Britannique a encore critiqué l'absence de changements dans sa discipline, l'une des raisons majeures de l'état dépressif de certains joueurs du circuit. En 2018, le natif de Wordsley avait pourtant expliqué qu'il était "prêt à se lancer" pour former une tournée de snooker d'inspiration "Ligue des Champions" pour redynamiser la discipline. Le champion n'était pas satisfait du nombre d'événements sur le calendrier et des déplacements permanents.

English Open "On est un peu comme Federer et Nadal" : O'Sullivan et le modèle Fedal pour continuer à briller 29/10/2021 À 07:36

Ronnie O'Sullivan lors des Championnats du monde 2021 de snooker au Crucible Theatre Crédit: Eurosport

Lassitude et manque de soutien

Et la légende du snooker a finalement décidé de tout laisser tomber. "Il fut un temps où je pensais que les choses pouvaient être faites différemment et seraient bénéfiques pour tout le monde sur le circuit. Mais comme on n'a jamais le soutien des autres joueurs, je me suis dit : 'Vous savez quoi ? Ca ne va jamais arriver.'"

J'ai l'impression que le snooker est devenu un peu toxique à bien des égards

Las de ses efforts désespérés, Ronnie O'Sullivan a fustigé l'attitude générale de ses camarades de jeu. "Il n'y avait pas d'unité et on ne pouvait pas essayer d'obtenir ce qui convenait à tous les joueurs", a-t-il expliqué à nos confrères anglais. "Maintenant, quand j'entends beaucoup de joueurs parmi les moins bien classés se plaindre de telles choses, et les joueurs les mieux classés se plaindre d'autres choses… Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai l'impression que le snooker est devenu un peu toxique à bien des égards."

L'homme de 45 ans a parlé franchement de ses frustrations à l'idée de s'impliquer dans la politique du sport. Presque comme une forme de détachement, sans oublier la part de respect qui le singularise. "Je préfère ne pas être impliqué émotionnellement là-dedans, car j'ai le plus grand respect pour tout joueur de snooker qui joue sur le circuit. Vous vous battez juste pour eux de plusieurs manières. Mais à un moment donné, vous êtes désemparé et vous vous dites : 'Ça ne marche pas, je ferais mieux d'avoir une vision assez étroite de ce qui est bon pour moi et de faire ce qui est bon pour moi, et d'en tirer le meilleur'", a lâché la "Fusée".

O'Sullivan avait tout bon : son break 124 en vidéo

Prendre du plaisir, le nouveau credo de The Rocket

Mais tout ça c'était avant. A l'aube de fêter ses trente ans sur le circuit professionnel, en 2022, le sextuple champion du monde a décidé d'économiser son énergie. Bien qu'il ait dit vouloir apporter des changements positifs, "The Rocket" raconte qu'il "s'est détaché émotionnellement du sport" et qu'il est maintenant satisfait et comblé de "faire son propre truc". "J'ai décidé de m'éloigner du snooker, et c'est mieux comme ça parce que maintenant je fais tous mes autres trucs avec tous mes sponsors et c'est super."

O'Sullivan a concédé que, même s'il voulait apporter des changements, il sentait que la direction qu'il souhaitait donner à son sport était peine perdue. "Pour être honnête, je me suis détaché émotionnellement du sport il y a probablement dix ans et ce, à plusieurs niveaux. Je joue au snooker pour moi maintenant." Des propos qui contrastent terriblement avec ces dernières sorties sur la question, il y a quelques mois à peine.

Ronnie O'Sullivan en 2021 Crédit: Getty Images

Terre à terre, le joueur de 45 ans, qui visait un septième au sacre au championnat du monde en 2021, a décidé de voir le snooker comme son "passe-temps" et "comme une chose amusante". "J'essaie de comprendre ce que je fais dans la vie. J'aime faire ça et je joue juste au snooker comme si c'était un passe-temps, comme un truc amusant. J'aime jouer, mais en faisant ça, je ne veux pas avoir d'avis."

Après le O'Sullivan tempétueux du début des années 2000, 2021 consacre donc un O'Sullivan apaisé et lucide. "Je n'ai jamais été aussi heureux, vraiment, parce que j'aime le snooker et j'aime jouer, mais ce ne serait pas bon pour moi de m'impliquer dans la politique ou même d'évoquer ce qui serait bon pour le jeu parce que c'est assez inutile, au bout du compte."

Snooker "Ne laissez pas vos enfants jouer" : O'Sullivan en remet une couche sur la dépression 30/06/2021 À 08:50