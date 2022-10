En tennis, le "big three" n'a laissé que des miettes ou presque à la concurrence depuis vingt ans, surtout dans les tournois du Grand Chelem. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : avec 63 titres partagés glânés depuis 2003, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer n'ont presque jamais cessé de "tout rafler" dans les tournois majeurs. La donne est presque similaire en snooker, à un degré moindre évidemment.

Car depuis leur émergence chez les professionnels, en 1992, Ronnie O'Sullivan, John Higgins et Mark Williams ont été aussi boulimiques que dominants dans leur discipline. S'il a déjà affronté deux autres golgoths au cours de sa carrière, Stephen Hendry et Steve Davis, Neil Robertson considère pourtant le trio de la "class of 92" supérieur. Et semblable à celui de la petite balle jaune.

Ad

"Je trouve vraiment que ça y ressemble, oui. Je sais que Roger Federer a pris sa retraite maintenant, mais avec des gars comme Ronnie, John et Mark… Ce sont un peu les Federer, Nadal et Djokovic du snooker", a lancé l'Australien à Eurosport, en marge de l'Open d'Irlande du Nord, qui se dispute cette semaine.

Snooker O'Sullivan en larmes après son 7e titre mondial : un moment fort de son documentaire exceptionnel HIER À 11:40

Bien plus que des miettes à se mettre sous la dent en snooker

Le champion du monde 2010 n'a pas manqué de saluer la longévité de ses aînés. "Avoir trois légendes qui sont devenues professionnelles en 1992, mais qui sont toujours au top de leur forme est remarquable. Nous avons beaucoup de chance."

Et si de nombreux joueurs du circuit ATP ont vu leurs rêves de Grand Chelem "éteints" par Federer, Nadal et Djokovic, le natif de Melbourne, comme d'autres, a réussi à tirer son épingle du jeu dans les grands rendez-vous de snooker. "Nous sommes très chanceux de faire partie de cette époque et je suis très fier de pouvoir concourir et de battre ces gars dans les plus grandes occasions et de remporter les plus grands titres."

Robertson n'est d'ailleurs pas le premier à évoquer la comparaison entre les deux trios. Si plusieurs experts l'ont déjà évoquée, Ronnie O'Sullivan lui-même a plusieurs fois évoqué des similitudes entre les trois stars du tennis. Et elles peuvent se comprendre.

Les sept merveilles de Ronnie O'Sullivan en images

Snooker Dans Seven Heaven, O'Sullivan plus que jamais à cœur ouvert 14/10/2022 À 21:38