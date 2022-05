L'ambiance était tendue dimanche après-midi au Crucible lors de la finale qui oppose Ronnie O'Sullivan à Judd Trump. La huitième et dernière frame de la première session a accouché d'une polémique entre O'Sullivan et l'arbitre, Olivier Marteel. Alors qu'il pouvait boucler cette manche pour mener 6-2, le numéro un mondial s'est mis tout seul en difficulté en laissant la bille bleue entre la blanche et la jaune, alors qu'il devait jouer cette dernière. Parti à la faute sur le coup suivant, O'Sullivan est allé s'asseoir sur son siège, visiblement frustré.

On ignore ce que le sextuple champion du monde a pu dire ou faire, mais Olivier Marteel, lui, a visiblement vu quelque chose et s'est senti obligé d'intervenir. Il est allé parler à O'Sullivan. Le début de leur conversation est inaudible. La suite ne l'était pas :

O'Sullivan : "Qu'est-ce que tu as vu ?"

L'arbitre : "Je l'ai vu"

O'Sullivan : Sérieusement, qu'est-ce que tu as vu ?"

L'arbitre : "Je ne le dirai pas à la télé"

O'Sullivan : "Dis-le moi. Tu n'a rien vu du tout ! Vas-y et regarde les images. Tu n'as rien vu."

O'Sullivan, pointant du doigt Olivier Marteel : "Ne commence pas."

L'arbitre, s'éloignant : "Je ne commence pas.

O'Sullivan : "Checke les images."

Pendant ce temps, Judd Trump a été contraint d'attendre la fin de leur discussion avant de pouvoir jouer. Et ce fut à son tour de s'agacer, de façon bien compréhensible, car cette fin de frame était capitale pour lui. "Il fallait que j'intervienne, Judd", lui a dit l'arbitre. "Tu aurais pu attendre la fin", a rétorqué le champion du monde 2019.

Rarissime en snooker, cette séquence témoigne en tout cas de la tension qui règne autour de la table du Crucible. Un peu plus tôt, Ronnie O'Sullivan avait déjà palabré pendant de longues minutes au début de la frame N°4. Après une faute (déjà), il avait manifesté son désaccord sur le repositionnement de la bille blanche, qui ne lui convenait pas. Même avec le sourire, on pouvait percevoir son agacement, jusqu'à ce qu'il dise à l'arbitre "Vous n'avez qu'à essayer", en lui proposant par le geste de jouer à sa place.

Quand O'Sullivan n'est pas content : Cinq minutes de discussion pour replacer la blanche

"C'était dur pour Trump et j'avais mal pour lui car il est à la table et l'arbitre discute pendant ce temps avec Ronnie. Je pense qu'on aurait pu attendre la fin de la frame pour régler ça", a regretté Jimmy White sur Eurosport. Mais pour son compère Alan McManus, il était difficile pour l'arbitre de ne pas intervenir : "S'il pense que quelque chose de fâcheux s'est produit, il se doit d'intervenir. Il doit faire son travail. Alors, oui, ça tombe mal pour Judd. Est-ce qu'il fallait attendre qu'il ait joué son coup ? Peut-être. Mais ce n'est pas une critique envers Olivier Marteel. Il a un travail très compliqué aujourd'hui, et ce n'est pas simple de tout prendre en compte."

Interrogé un peu plus tard par Eurosport, Ronnie O'Sullivan n'était pas sorti de sa froide colère. "Je pense qu'il cherche des ennuis, a-t-il estimé. J'ai cette impression avec ce gars. Il y a des centaines de caméras ici, ils peuvent aller vérifier, mettre au ralenti. Je laisse l'arbitre vous en parler mais de mon côté je n'ai rien à dire parce que je pense juste qu'il est en train d'essayer de créer des problèmes. C'est son affaire, pas la mienne."

Contrairement à la tradition, Ronnie O'Sullivan, après avoir salué Judd Trump, a quitté la salle sans serrer la main de l'arbitre. Il faudra suivre si cet épisode a des séquelles sur la suite de la finale. Mais s'il veut aller chercher sa fameuse septième couronne mondiale synonyme de record, "The Rocket" devra maîtriser ses nerfs.

