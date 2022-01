"Il est de retour à son meilleur niveau", annonçait Jimmy White, en préambule de la rencontre. Consultant pour Eurosport, "Whirldwind" avait vu juste. Car Judd Trump avait un message à faire passer ce vendredi. Après une entrée en lice musclée mercredi où il a dû batailler pour se défaire de Mark Allen, Judd Trump a remis les pendules à l'heure. Et de quelle manière. Le champion du monde 2019 a littéralement étrillé Kyren Wilson en quarts de finale du Masters 6-1 pour rallier les demi-finales.

Ad

Dans un match à sens unique, The Ace n'a quasiment jamais tremblé. L'adage populaire dit que la moindre erreur se paye cash, surtout en snooker. Contre Trump, elle se paye immédiatement. Malgré quelques légères frayeurs notamment pendant la troisième frame, tournant de la rencontre, le natif de Bristol est resté de marbre et a su déjouer son adversaire lors des moments forts. "J'ai fait un sacré coup pour passer le score à 3-1, c'était décisif", a analysé Trump à l'issue de la partie.

The Masters Ambiance de folie, coups de génie : Williams conclut en beauté son quart de finale face à Higgins IL Y A 6 HEURES

Une fois n'est pas coutume et comme Williams et Robertson avant lui, l'Anglais en a remis une couche sur la chaude ambiance du Alexandra Palace. "L'ambiance est tellement bonne ici et j'aimerais que chaque tournoi soit ici. J'ai hâte de rejouer ici." Avant de haranguer les spectateurs présents pour la suite des hostilités.

Kyren Wilson impuissant

S'il a parfois laissé traîner des points faciles en cours de route, Judd Trump a su capitaliser sur le jour sans de son adversaire et faire la différence en contre-attaque. Défaillant dans le jeu longue distance, pourtant sa force en temps normal, Kyren Wilson n'a jamais trouvé la clef.

Mais le Warrior ne semblait pas inquiet à l'issue de la rencontre, lui qui court toujours après un premier grand titre sur le circuit. "Je pense que mon jeu est bien en place, je ne pense pas avoir fait trop d'erreurs. J'attends avec impatience la prochaine compétition", a lâché Wilson à l'issue du match. Peu chanceux sur certaines séquences, le joueur de Kettering n'a jamais eu de réelle opportunité pour construire de longs breaks. A contrario de son adversaire du jour, à l'affût de la moindre défaillance.

Kyren Wilson a failli certes, mais Judd Trump était bien trop fort ce vendredi. Impérial, en place et capable de coups de génie, le numéro 2 mondial semble de retour à son meilleur niveau. Et si The Ace était le grand favori à la victoire finale dimanche ? Avant de l'envisager, il faudra passer l'obstacle Selby ou Hawkins, qui se disputent le dernier ticket pour les demi-finales ce soir. "Ce tournoi est toujours spécial. Il devient électrique pendant le week-end. Cela va être incroyable", a lancé Trump. Le rendez-vous est pris.

Judd Trump faceà Kyren Wilson en quarts de finale du Masters 2022. Crédit: Other Agency

The Masters En maîtrise, Robertson prend sa revanche sur O'Sullivan et rejoint les demi-finales du Masters IL Y A UN JOUR