Snowboard

Des dépassements à tout-va et Martin Nörl a eu le dernier mot face à Merlin Surget à Krasnoyarsk : la finale en vidéo

COUPE DU MONDE - Premier podium cette saison pour le Français Merlin Surget. Il a pris la 2e place d’une finale inédite et mouvementée, ce samedi à Krasnoyarsk. Après de plusieurs changements de leaders, l’Allemand Martin Nörl l’a emporté devant Surget, donc, et l'Autrichien Julian Lüftner. Voici cette course de snowboard cross en vidéo.

00:02:35, il y a 2 heures