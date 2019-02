Mondiaux 2019 - Snowboard Halfpipe : Troisième titre mondial pour James

Avec Chloe Kim chez les dames, Scotty James marque l'Histoire de sa discipline en signant un troisième titre mondial consécutif. Troisième aux Jeux Olympiques de Pyeongchang l'an dernier, James, 24 ans, a réalisé un run quasi parfait lors de son troisième et dernier passage en obtenant la note de 97,50. Il devance le Japonais Yuto Totsuka (92,25), leader de la Coupe du monde et vainqueur des qualifications, et le Suisse Patrick Burgener (91,25), déjà médaillé de bronze aux derniers Mondiaux.

"Cette victoire est très importante pour moi. Quand j'ai gagné mon deuxième titre mondial, c'était déjà génial. Mais personne ne l'a fait trois fois", a rappelé James. "C'était clairement quelque chose que je voulais accomplir. J'avais ça dans un coin de ma tête. C'est pour ça que c'est si spécial aujourd'hui. J'ai porté haut les couleurs et le drapeau de l'Australie", s'est-il félicité.