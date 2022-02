Le demi-cylindre est son royaume, et personne n’a réussi à lui ravir son trône. En 2018, Chloe Kim était devenue, à 17 ans, la plus jeune championne olympique de l’histoire en snowboard. Quatre ans plus tard, la jeune Américaine a ajouté une nouvelle médaille d’or à sa collection personnelle, dans la même épreuve du halfpipe. La voir survoler les débats, ce jeudi à Pékin, n’a sans doute pas surpris grand monde. Mais sa performance a, encore une fois, forcé le respect.

La snowboardeuse californienne a mis tout le monde d’accord grâce à un premier run de très haut vol, qui a été valorisé à 94,00 points par les juges. C’était beaucoup, déjà, et bien trop pour ses concurrentes, qui n’ont pas été en mesure de l’inquiéter durant la suite de cette finale. Tout juste l’Espagnole Queralt Castellet a franchi la barre des 90 points (90,25 pts), ce qui lui a permis de grappiller l’argent (et, accessoirement, de débloquer le compteur de son pays dans cette édition des JO). La Japonaise Sena Tomita (88,25 pts) a complété le podium.

Un cab 1260 tenté pour la première fois... et manqué : Kim a fait le choix du panache

Dans une posture idéale après sa première manche très réussie, Kim a ensuite lâché les chevaux, prenant tous les risques pour essayer de placer les figures les plus folles. Lors de son troisième run, elle a tenté un cab 1 260 - jamais réussi jusqu’à présent dans une compétition féminine - qui aurait pu faire entrer ce concours dans une autre dimension, mais la star de la discipline a chuté au moment de la réception. La sextuple médaillée d'or des Winter X Games est aussi allée à la faute sur son ultime passage. Au moment de s'élancer, elle se savait néanmoins déjà double championne olympique.

21 ans et double championne olympique : l'ultime run de Chloé Kim en finale

