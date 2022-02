Sa parenthèse olympique de Pyeongchang s’était refermée sur une médaille d’argent remportée en slopestyle. Mais la saveur du titre de vice-champion était rapidement retombée lorsque le snowboarder Max Parrot a appris qu’il souffrait d’un cancer du système lymphatique. Un mal qui allait le ronger, mais jamais au point d’en balayer ses espoirs de retour sur la neige.

Quatre ans plus tard, le Canadien de 27 ans a vaincu sa maladie et ses démons. Grâce à un run réalisé à 90,96 points, il s’est emparé du titre olympique , lundi à Pékin, devant le Chinois Su Yiming (88,70), meilleur snowboarder des qualifications et premier médaillé chinois de sa discipline, et un autre Canadien, Mark McMorris (88,53), abonné au bronze puisqu'en 2018, il avait pris la troisième place derrière l'Américain Redmond Gerard et Max Parrot.

"Il y a tout juste trois ans, j'étais allongé dans un lit d'hôpital sans aucune énergie, aucun muscle, aucun cardio" s'est souvenu le Canadien qui évoque "le moment le plus difficile de (s)a vie". "Me retrouver ici trois ans plus tard aux Jeux olympiques à nouveau, à vivre ma passion, à réaliser la meilleure course que j'ai jamais faite et à gagner l'or, c'est fou."

Six mois de chimiothérapie

Il a fallu au Canadien six mois de patience et de combat avant de rechausser un snowboard. "Passer par 12 cycles de chimiothérapie est la chose la plus difficile que j'ai vécue", a déclaré Max Parrot. "Cela vous rend beaucoup plus fort mentalement. Cela m'a définitivement changé en tant que personne et aussi en tant qu'athlète."

L’issue en est d’autant plus belle avec ce sacre, qui a toujours été présent dans l’esprit du snowboarder. “Abandonner n'a jamais été une option", a expliqué Parrot qui participe à ses troisièmes JO. "Revenir pour participer à ces Jeux a même été une énorme source de motivation pour battre le cancer", a assuré le Canadien qui s'alignera également sur l'épreuve de big air.

"Chaque fois que j'enfile mes pieds sur mon snowboard, je l'apprécie tellement plus qu'avant. Vous souriez davantage, tout est plus positif. Vous vous mettez moins de pression, moins de stress. Vous êtes juste là à faire de votre mieux en essayant de réaliser les runs que vous voulez faire, en vous amusant et en étant sur votre planche", a-t-il déclaré. "Au final, c'est tout ce qui compte".

