Elles ont toutes les deux réalisé de surprenants débuts aux Jeux Olympiques d'hiver. Et chacune, elles ont marqué l'histoire de l'équipe de France, en montant sur le podium des épreuves de snowboard cross. Ce mercredi, à partir de 7h30, horaire programmé des huitièmes de finale (la finale est prévue à 8h45), Chloé Trespeuch et Juliette Pereira de Souza auront toutes les deux l'ambition de revivre leur rêve olympique.

Pour la première, c'était déjà il y a huit ans, à Sotchi. A l'époque, alors âgée de 19 ans, jamais apparue sur un podium lors des grands rendez-vous internationaux, Trespeuch avait réussi à décrocher la médaille de bronze, et à se faire connaître du monde du snowboard. Mais alors que, quatre ans plus tard, elle visait l'or à Pyeongchang, la Française, bien qu'elle ait réussi à se hisser en finale, n'avait pu exister lors de la manche cruciale, terminant à une décevante cinquième place.

J'ai vraiment le double objectif : jouer une place au classement (de la Coupe du monde) et les Jeux Olympiques

Depuis, elle n'a cessé de progresser, notamment en termes de régularité : demi-finaliste des Mondiaux 2019 et 2021, elle pointe cette saison au deuxième rang du classement de la Coupe du monde de snowboard cross, avec 310 points et trois podiums. Si elle n'a pu s'appuyer sur une première place pour affirmer un peu plus ses ambitions, elle l'a affirmé, début janvier, dans des propos rapportés par L'Equipe : la Savoyarde, née à Bourg-Saint-Maurice, ne vient pas pour regarder la cérémonie de distribution des médailles, ou plutôt des pandas, de loin.

"J'ai vraiment le double objectif : jouer une place au classement (de la Coupe du monde) et les Jeux Olympiques", disait ainsi Trespeuch, "contente aussi de [s]a gestion mentale sur le début de saison", bien qu'elle avait identifié quelques axes de progression : "Encore un peu de travail dans les starts, ça me permettrait de faire des runs plus complets et de partir en même temps que les autres, ce serait plus confortable". Elle espèrera réaliser un doublé avec sa compatriote Julia Pereira de Souza, qui avait aussi surpris tout le monde en décrochant la deuxième place il y a 4 ans, à seulement 16 ans.

A l'époque, elle avait coiffé au poteau sa compatriote, donc, mais aussi la médaillée d'or de Sotchi, la Tchèque Eva Samkova, qu'elle avait reléguée à la troisième place. Depuis, elle court encore après un premier succès en Coupe du monde. La Tricolore a réalisé de belles performances avec plusieurs podiums, dont cette deuxième et troisième place en Coupe d'Europe à Isola, l'an passé. Mais elle s'est blessée sérieusement au genou droit (lésion partielle du ligament croisé intérieur) en octobre dernier.

Bankes, ex de l'équipe de France, est la grande favorite

"J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand j'ai appris que j'en avais pour trois mois", a raconté celle qui n'a repris la compétition qu'en début d'année, et qui, après cet incident, "a réalisé que [s]a vie ne ressemblait à rien sans snowboard". Si elle est logiquement hors du coup cette saison en Coupe du monde, ne parvenant pas à faire mieux qu'une 19e place en cinq courses, après sa belle quatrième place finale l'an passé, elle pourra compter sur ce surplus de motivation pour, pourquoi pas, rééditer son exploit réalisé en Corée du Sud.

Le contingent français, également composé de Manon Petit Lenoir (13e du classement de la Coupe du monde cette saison) et Alexia Queyrel (9e lors de la dernière épreuve disputée, à Cortina d'Ampezzo), aura de toute façon fort à faire, dans une discipline riche en rebondissements, face à l'Italienne Michela Moioli, sacrée il y a quatre ans, et surtout face à Charlotte Bankes.

Après avoir représenté la France lors des Jeux de Sotchi et de Pyeongchang, celle qui est née en Angleterre avant de découvrir le snowboard dans les Alpes, tentera cette fois de rapporter une médaille au Royaume-Uni, qu'elle a rejoint il y a quatre ans. Leader du classement de la Coupe du monde, dont elle est tenante du titre, l'athlète de 29 ans est la grande favorite de l'épreuve. Mais Pereira de Souza et Trespeuch comptent bien venir jouer les trouble-fête.

