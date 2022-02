Chloé Kim est intouchable aux JO. Quatre ans après son sacre à Pyeongchang à seulement 17 ans, l'Américaine a une nouvelle fois dominé les qualifications de l'épreuve de half-pipe ce mercredi. Kim, 21 ans, a été créditée d'un score de 87,50 points dans la première manche. Elle est ensuite tombée lors de son second passage dans le "pipe", chute sans gravité et sans conséquence pour sa qualification pour la finale, puisque c'est le meilleur score des deux manches qui est retenu. L'Américaine a devancé la Japonaise Mitsuki Ono (83,75 pts) et la Chinoise Cai Xuetong (83,25 pts).

La finale qui oppose les douze meilleures snowboardeuses de ces qualifications, est programmée jeudi à partir de 09h30 locales (02h30 françaises). Depuis son sacre à Pyeongchang en 2018, Kim a eu du mal à digérer sa soudaine notoriété et a même songé à mettre un terme à sa carrière. Elle s'est éloignée du snowboard et a fait une pause de 22 mois, avant de réussir un triomphal retour à la compétition début 2021, en remportant une sixième médaille d'or aux X-Games, le rendez- vous phare des sports extrêmes, et un deuxième titre mondial, ce qui en fait la favorite des JO 2022.

