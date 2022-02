Un adieu avec le sourire. Lucile Lefevre a mis fin à sa carrière de snowboardeuse, ce lundi aux Jeux Olympiques de Pékin, après les qualifications de Big Air. Blessée à un genou, le Française n'était pas en mesure d'espérer mieux qu'une dernière place. Mais elle a tout de même fait le show.

Expressive et souriante, l'athlète de 26 ans a notamment arboré un déguisement de tigre en guise de combinaison. Elle a également profité de son troisième et dernier saut pour simplement saluer la foule d'un geste de la main. De quoi laisser et garder un bon souvenir de son ultime olympiade.

