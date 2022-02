A l'échelle des Jeux d'hiver, le snowboard est une discipline relativement jeune. L'épreuve de cross mixte, elle, l'est encore plus, puisqu'elle a intégré le programme olympique pour la première fois à Pékin. Ironie de l'histoire, ce sont deux vétérans de la planche, Lindsey Jacobellis et Nick Baumgartner, qui l'ont dominée. En or ce samedi au bout d'une finale à suspense, les Américains ont pris une sacrée revanche sur la vie.

Ad

A vrai dire, Jacobellis n'avait pas attendu l'épreuve mixte pour bluffer son monde. Sur l'épreuve individuelle, mercredi, elle avait su résister à la Française Chloé Trespeuch pour décrocher sa première médaille d'or. Grâce à son expérience, puisqu'elle dispute à Pékin la cinquième olympiade de sa carrière. Mais aussi grâce à son vécu : en 2006, à Turin, elle avait encaissé l'une des plus grandes désillusions de l'histoire des Jeux en laissant filer la victoire juste avant la ligne d'arrivée.

Pékin 2022 "Les athlètes mettent leur vie en jeu" : Hirano dénonce le système de notation du halfpipe IL Y A 2 HEURES

Turin 2006 - Pékin 2022 : De la chute au titre olympique, l'incroyable revanche de Jacobellis

Jacobellis, le doublé après l'anomalie corrigée

Alors âgée de 19 ans, la snowboardeuse du Connecticut avait tenté un grab - une figure consistant à attraper sa planche en l'air - sur l'avant-dernière bosse. Mais elle avait manqué sa réception et chuté, laissant Tanya Frieden rafler la plus belle des médailles. Depuis, la malédiction ne l'avait jamais lâchée. A Vancouver, Sotchi et Pyeongchang, Jacobellis s'était contentée de places d'honneur alors qu'elle cumulait, entre-temps, les médailles d'or aux Championnats du monde et les trophées aux X-Games.

"Je n'ai jamais pris ces JO de Pékin comme une revanche sur le passé, assurait-elle mercredi. Je voulais juste venir ici et me mesurer aux autres. Je crois avoir dépassé le stade de la volonté de rédemption parce que ça vous sort de votre état de concentration."

Pas de glisse, pas de demie : Trespeuch et Surget ont eux aussi sombré

Nick Baugmartner, lui, n'a pas eu une carrière aussi riche que son binôme. Tout juste avait-il décroché deux médailles de bronze aux Championnats du monde de Gangwon (2009) et de Kreischberg (2015). Jeudi, sur l'épreuve individuelle à Pékin, il avait été sorti dès les quarts de finale, dans un relatif anonymat et avec un gros chagrin.

Quand tu fais face à l'adversité, tu ne peux pas abandonner

Alors, lorsqu'il a vu sa compatriote franchir la ligne d'arrivée en premier lors de la finale, ce samedi sur le Parc de neige de Genting, le vétéran s'est laissé emporter par des larmes de joie. "Ces larmes sont bien meilleures que celles de l'autre jour, a-t-il savouré après coup. Ce sont les journées de déceptions qui rendent les journées comme celles d'aujourd'hui si incroyables. Quand tu fais face à l'adversité, tu ne peux pas abandonner. Tu continues parce que tu sais que les bonnes choses arrivent."

Trespeuch : "On s'est sentis un peu démunis"

Lui a eu beaucoup de patience. A 40 ans, il est devenu le plus vieux snowboarder médaillé aux Jeux devant… Lindsey Jacobellis. "On était bouillants pour cette épreuve, a raconté l'Américaine. Pouvoir faire cela avec quelqu'un avec qui je fais équipe depuis plus d'une décennie - et bientôt deux maintenant… C'est incroyable d'accomplir cela ensemble." L'anomalie est réparée. La revanche est prise. La boucle est bouclée.

Pékin 2022 Trespeuch : "On s'est sentis un peu démunis" IL Y A 7 HEURES