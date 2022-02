Pékin 2022

Les Jeux ont jalonné votre carrière. Vous souvenez-vous de l'entrée du snowboard aux JO, à Nagano en 1998 ?

Pierre VAULTIER : Je ne me souviens pas vraiment de Nagano, j'avais 10 ans. Mais je pense que ça a été une décision carrément farfelue de mettre le snowboard à ce moment-là parce que c'était tout sauf des athlètes, ça faisait n'importe quoi. J'ai revu des vidéos du half-pipe à Nagano avec Ross Powers, c'est un truc de fou. Un mec super gentil, mais pas un athlète, c'est pas la vision qu'on a d'un sportif de haut niveau qui est 'tanké' (affuté physiquement, NDLR), taillé, vraiment dédié à la performance. C'est des gens créatifs, qui ont beaucoup d'humanité en eux, qui voulaient partager entre eux, faire la 'teuf'. L'image qu'on a pu donner aux premiers Jeux n'a pas été la meilleure forcément parce que c'était un petit peu olé olé, un peu trop créatif.

Le snowboard a-t-il changé aujourd'hui ?

P.V. : On est définitivement rentré dans le moule de la performance, ça date de 2010 où il y a eu un vrai turning-point (point de bascule, ndlr). A ce moment-là, des jeunes, dont moi, qui s'entraînaient beaucoup sont arrivés. L'objectif olympique, ça te change un sport, il y a des enjeux qui sont autres et il y a une sorte de moule qui se forme autour. On est obligé d'être performant si on veut aller aux Jeux. Il faut s'entraîner matin et soir, onze mois sur douze, développer un team autour. Ça a enlevé un peu d'attractivité je pense.

Pierre Vaultier sur le podium des Jeux de Pyeongchang. Crédit: Eurosport

Qu'est-ce qui fait la singularité du snowboard ?

P.V. : Il y a ce dialogue entre les athlètes qui est assez unique dans le sport. Pour en avoir parlé avec des skieurs, il n'y a absolument pas ça chez eux. Ça m'a toujours transporté et permis de donner le meilleur de moi-même parce qu'on échange beaucoup, on partage énormément, on veut travailler ensemble pour que notre sport soit beau, esthétique et élégant quitte à rogner un petit peu sur la performance pour garder cet esprit. C'est clairement un héritage du début du snowboard. Après c'est quelque chose qui est en train de changer, je le vois beaucoup.

Comment se traduisent ces changements ?

P.V. : On est pris en tenaille par la FIS et le CIO, c'est eux les décisionnaires. Quand je vois malheureusement le parcours, c'est-à-dire l'outil de pratique du snowboardcross mis en scène aux JO, mais ça me fait peur, ce n'est plus du tout mon sport. Ils ont pris un tournant. Il y a des prétextes qui sont valables, la sécurité, la fluidité du déroulement de la compétition, mais ce n'est plus du sport extrême, c'est de la luge loisirs. Il y a une section de départ qui est un peu intéressante, après ça part dans des virages qui font trois fois la hauteur du plafond où ils restent tout en bas, au piquet, parce qu'ils n'ont pas de vitesse pour monter.

Et d'un point de vue environnemental, c'est insensé. Il y a une largeur de piste de douze mètres, on pourrait y mettre 24 personnes alors qu'ils ne sont que quatre. Il y a des virages qui font sept mètres de haut alors qu'ils restent en bas et utilisent cinquante centimètres du virage. Il n'y a rien de pire pour tuer notre sport, on a touché le fond. Je conçois qu'on ne peut pas se permettre de voir un athlète repartir en fauteuil roulant des Jeux, mais je conçois avant tout que l'essence de notre sport, c'est un sport extrême et qu'il nous faut des choses un peu dangereuses pour se démarquer, techniquement. Il y a toujours la place un peu entre les lignes pour réinventer des petites choses mais quand on est obligé de réinventer, on perd l'essence originale.

