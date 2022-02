Pékin 2022

Il aura fallu attendre 70 ans mais la Nouvelle-Zélande a enfin décroché son tout premier titre aux Jeux Olympiques d’hiver. Médaillée de bronze en Big Air à Pyeongchang en 2018, Zoi Sadowski Synnott a cette fois décroché la médaille d’or en slopestyle, brisant ainsi l’hégémonie américaine sur la discipline, hommes et femmes confondus, aux JO. La Né-Zélandaise a fait la différence sur son troisième et dernier passage pour devancer avec un score de 92,88pts l’Américaine Julia Marino et l'Australienne Tess Coady.

