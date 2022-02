Snowboard

Pékin 2022- Le show Chloe Kim : les trois plus beaux runs des qualifications du half-pipe dames

JEUX OLYMPIQUE - Chloe Kim, sacrée championne olympique en 2018, a dominé les qualifications de l'épreuve de snowboard half-pipe des Jeux Olympiques 2022, mercredi à Zhangjiakou. La star américaine, qui a chuté lors de son second passage, a devancé la Japonaise Mitsuki Ono (83,75 pts) et la Chinoise Cai Xuetong (83,25 pts). Revivez les trois plus beaux runs de ces qualifications.

00:01:43, il y a 18 heures