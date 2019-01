Snowboard - Halfpipe : Kelly Clarke, légende du snowboard, prend sa retraite

Une légende des halfpipes tire sa révérence. Ce vendredi, l’Américaine de 35 ans, Kelly Clark, a annoncé prendre sa retraite sportive. "Après vingt années, environ 200 épreuves, 137 podiums, 78 victoires et un nombre de runs incalculable, je pense que j'ai atteint mon plafond et qu'il est temps de laisser la place à d'autres", a expliqué Clark. "La prochaine génération va mener le snowboard halfpipe plus loin que j'en étais capable, je quitte la compétition en étant certaine que le snowboard féminin est bien vivant et entre de bonnes mains", a-t-elle ajouté.

Clark a remporté le titre olympique en 2002 à Salt Lake City (Etats-Unis), l'une de ses trois médailles avec l'argent en 2010 à Vancouver (Canada) et le bronze en 2014 à Sotchi (Russie). En cinq participations aux JO, son plus mauvais résultat est une 4e place, en 2006 à Turin (Italie) et l'hiver dernier à Pyeongchang (Corée du Sud).

Elle a également remporté les Winter X Games, l'épreuve-référence des sports extrêmes, à cinq reprises. En 28 participations à des épreuves de Coupe du monde, Clark est montée à 22 reprises sur le podium, 13 fois sur la plus haute marche. Elle n'a en revanche participé qu'une seule fois à des Championnats du monde, en 2001 (9e).