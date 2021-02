"C'est une décision difficile à prendre, mais il faut juste donner à mon genou le temps de récupérer et je reviendrai bientôt", a promis le triple champion olympique de half pipe. Yuto Totsuka l'a emporté devant l'Australien Scotty James, lauréat de trois des quatre précédents titres en Super Pipe aux X Games et annoncé comme le grand favori avec Shaun White. La snowboardeuse américaine Jamie Anderson, titrée pour la première fois en Big Air, en a profité pour dépasser "the Flying Tomato" au nombre de médailles d'or aux X Games avec une 19e et se rapproche à une unité du Canadien Mark McMorris, absent cette année car il a été testé positif au Covid-19.