Des gamelles, de la bagarre, l'Australie au sommet : le résumé de la finale du Speedway of Nations

SPEEDWAY OF NATIONS - Revivez en vidéo les meilleurs moments de la journée de samedi lors de la compétition disputée au Danemark. C'est l'équipe d'Australie, avec Max Fricke et Jack Holder, qui a remporté cette grande finale face à la Grande-Bretagne. les Aussies ont gagné cette finale lors de la dernière manche et empêché les Britanniques Dan Bewley et Robert Lambert de conserver leur titre.

