Un peu plus d'un mois après un passage dans la capitale polonaise, le FIM Speedway Grand Prix va poser ses valises à Gorzow ce week-end. Chez lui, Bartosz Zmarzlik sera le grand favori et espère briller. Une ambition partagée par Martin Vaculik, qui vise un deuxième succès cette année et qui est surtout excité de retrouver l'une des pistes préférées du paddock.

"A Gorzow, je me sens à domicile", a-t-il expliqué dans un entretien à Eurosport. "Je connais très bien la piste et j'attends ce rendez-vous avec impatience. C'est une très bonne piste. C'est agréable et lisse. Je sais aussi qu'il y aura un gros public là-bas. C'est vraiment l'une de mes pistes préférées dans ce championnat. Oui, j'aime vraiment Gorzow. Ça va être un grand show pour tout le monde. "

Vainqueur à Prague, le Slovaque vit un début de saison très mitigé. Mais pas de quoi le mettre à mal avant de retrouver le stade Edward Jancarz de Gorzow, une arène où il avait connu son premier succès lors de sa première course dans la "catégorie reine". C'était il y a dix ans, déjà.

Les problèmes enfin derrière lui ?

Vaculik admet qu'il a eu du mal au début de la saison, mais estime que ses problèmes ont été corrigés. "Le début de saison n'a pas été le meilleur que je pouvais espérer. J'ai eu un peu de mal avec mon matériel lors des premières sorties, mais nous l'avons réparé et progressivement nous avons recommencé à être rapides, comme on a pu le voir lors du GP de Prague. Maintenant, je pense que nous sommes sur un bon rythme pour le reste de la saison."

Septième du classement général du classement, l'ancien champion d'Europe sait ce dont il a besoin pour grimper au classement et a pour objectif d'améliorer sa position dans les courses à venir. "Bien sûr, je cherche plus de victoires cette saison parce que je veux vraiment me battre pour une médaille cette année."

"Nous allons de l'avant et attendons avec impatience le reste de la saison. Bien sûr, je cherche plus de places sur le podium", a lâché le pilote slovaque. "Il suffit d'être plus régulier, d'essayer de participer à d'autres finales et évidemment de gagner plus d'étapes."

Pas fataliste, et heureusement, Vaculik sait que la bataille de Gorzow, piste également très appréciée des autres pilotes sera clef dans la course au titre. Sans pour autant être décisive. "La saison est longue, tout est encore ouvert, alors on doit rester concentré. Le système de score est conçu pour qu'on aille chercher les plus gros points en finale. C'est donc là l'essentiel : il faut essayer de toujours être en finale. C'est aussi simple que ça."

A Gorzow, et sur sa piste de prédilection Vaculik espère relancer la machine. Le Slovaque est sous pression avant le rendez-vous dans l'est de la Pologne. Mais son amour de la piste pourrait lui permettre de rebondir.

