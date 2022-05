C'est inédit. Celina Liebmann a reçu une wildcard pour l'événement Speedway GP 2 à Prague. L'Allemande va devenir la première femme à participer à une telle compétition (U21). Une "très grande surprise" pour elle, interviewée Eurosport Pologne.

Dans le but de faire profiter aux jeunes coureurs de l'exposition des coureurs seniors, Speedway GP a décidé d'organiser un événement SGP2 le vendredi, veille de la course principale. A commencer par cette semaine à Prague [une épreuve diffusée sur Eurosport.fr].

Ad

Je suis vraiment reconnaissante pour cette opportunité

Speedway "Si on m'avait dit à 7 ans que ce serait comme ça, j'aurais accepté sans hésiter" 19/05/2022 À 09:28

Liebmann a donc obtenu une place, via une wildcard, après avoir impressionné lors d'événements récents. Lorsqu'elle se rendra sur le circuit, elle entrera dans l'histoire.

"Je suis vraiment reconnaissante pour cette opportunité, vis-à-vis de la FIM et des Tchèques, poursuit-elle. Les Tchèques ont les trois meilleurs pilotes du SGP2, mais ils avaient une wildcard à donner et ils m'ont nommé. C'est un grand plaisir."

"C'est difficile [de choisir un favori], mais je pense à Francis Gusts", avance-t-elle, au sujet de la course qui pourrait "bien sûr" être un tournant dans sa carrière. Objectif : "obtenir plus que zéro point." Pour cela, elle mise sur le plaisir avant tout : "Je me concentre sur moi. C'est mieux. Comme ça, je peux m'amuser et si je m'amuse, je peux obtenir des points."

"Si on m'avait dit à 7 ans que ce serait comme ça, j'aurais accepté sans hésiter"

Qui dit pionnière, dit attention des médias

Plus tard dans la même interview, Liebmann a déclaré qu'elle prévoyait de participer aux championnats d'Allemagne -21, où elle vise une place parmi les trois premiers, et qu'elle participera également au German Speedway Masters. Elle a ajouté qu'elle n'avait pour l'instant pas d'équipe dans la ligue polonaise, mais que cela pourrait changer.

S'exprimant dans une interview accordée à FIM Speedway, Liebmann a parlé du plaisir de l'attention des médias, de ses différentes sources d'inspiration et de la discrimination qu'elle subit en tant que femme dans un sport principalement masculin.

"[L'attention des médias] est vraiment motivante. Je suis motivé pour Prague la semaine prochaine (ce vendredi, NDLR), a-t-elle assuré. J'aime toutes ces interviews."

Elle a ajouté qu'elle serait intéressée par une participation à la ligue britannique, mais qu'elle s'est vu refuser la participation aux championnats féminins britanniques parce qu'elle vient d'Allemagne.

Il n'y a pas de différence pour moi, mais pour les garçons, il y a une différence. Pour moi, ça n'a pas de sens

Lorsqu'on lui a demandé si elle était traitée différemment, elle a répondu : "Parfois, il y a de la discrimination de la part des fans, parce que vous êtes une fille... pour eux, vous n'êtes pas assez forte, ou on vous donne votre chance seulement parce que vous êtes une fille."

"Les garçons, en Allemagne, parfois leurs amis huent parce qu'ils se font battre par moi... mais j'aime ça. Je suis toujours en mode : 'Ok, ce n'est pas un problème'. Je suis une fille, mais selon moi, c'est pareil, appuie-t-elle. Il n'y a pas de différence pour moi, mais pour les garçons, il y a une différence. Pour moi, ça n'a pas de sens.".

Lorsqu'on lui a demandé si elle avait des modèles féminins, Liebmann a rétorqué : "Non. Mon idole est Lukas Fienhage, car c'est un très bon ami à moi et il a les trois médailles FIM. C'était le petit ami de ma sœur, alors nous sommes devenus amis. J'ai me sens proche de lui et j'aime son style sur sa machine." Et d'ajouter : "Mon père est un ancien coureur de Speedway. Mais il n'a pas autant réussi que moi."

Via Eurosport UK.

Des chutes impressionnantes et un vainqueur qui a tout écrasé : Varsovie a ravi les fans de speedway

Speedway GP Des chutes impressionnantes et un vainqueur qui a tout écrasé : Varsovie a ravi les fans de speedway 16/05/2022 À 07:38