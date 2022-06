Après des années de galère, le speedway danois retrouve peu à peu des couleurs dans cette édition 2022 du Speedway Grand Prix. Portées par le trio Mikkel Michelsen, Leon Madsen et Anders Thomsen, les ambitions du pays scandinave sont légitimes, surtout au vu du début de saison de ses protégés.

Car Speedway n'a pas toujours rimé avec Pologne. Avec sa riche histoire dans la discipline, le Danemark est en quête de "nouveaux héros". Dominateurs, voire seuls au monde dans les années 1980 et au début des années 90, les "Vikings" avaient empoché sept couronnes de champions du monde entre 1984 et 1991 grâce à Erik Gundersen, Hans Nielsen et Jan O. Pedersen.

Vainqueur du tout premier Speedway Grand Prix, ancêtre du format actuel, Nielsen avait poursuivi cet héritage avant que Nicki Pedersen n'empoche trois sacres mondiaux en 2003, 2007 et 2008. Puis que le Danemark ne connaisse une drôle de disette.

Le début d'une nouvelle ère, enfin

Mais l'attente pourrait bientôt être terminée. Dans un format renouvelé et rafraîchi, Leon Madsen et Mikkel Michelsen font plus que parler d'eux dans ce début de saison. Actuels troisième et quatrième du championnat du monde, les deux Danois se montrent plutôt confiants sur le futur du speedway pour le pays scandinave.

"Vous savez, je pense que nous avons rarement été dans une aussi bonne position. Nous avons trois pilotes dans ce championnat du monde", s'est d'abord félicité Michelsen. Avant d'enchaîner. "Je trouve que c'est génial. C'est super pour nous en tant que coureurs, mais c'est aussi une superbe nouvelle pour le Speedway au Danemark. Il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. J'espère que nous pourrons incarner et ouvrir une nouvelle ère dorée."

Deuxième pour seulement deux petits points derrière Bartosz Zmarzlik en 2019, Leon Madsen espère faire mieux en 2022 et espère clairement offrir au Danemark un premier titre de champion du monde depuis 2008. Une éternité.

"Le Danemark a vraiment 'faim' d'un champion du monde", a lancé Madsen. "Cela fait quelques années que nous n'avons pas eu de champion du monde et j'espère que je pourrai le gagner le plus tôt possible." En Allemagne, les Vikings voudront confirmer leur bon début de saison et surtout réaffirmer leurs ambitions de sacre mondial.

