Speedway

Speedway GP : Varsovie - Le résumé de la finale avec la victoire de Max Fricke

GP DE VARSOVIE - En Pologne, c'était lui le plus fort. Ce samedi, dans une ambiance de dingue à Varsovie, Max Fricke a remporté la finale haut la main, dominant Leon Madsen et Fredrik Lindgren sans contestation possible. Revivez sa victoire en vidéo.

00:05:00, il y a 43 minutes