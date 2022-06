Speedway

SPEEDWAY - "Action, excitation et adrénaline", le Speedway raconté par ses stars

SPEEDWAY - Mélange de motocross et de Nascar, le Speedway fait partie des sports les plus populaires en Pologne. Sur une piste ovale en terre, quatre pilotes se défient durant quatre tours, où l'adrénaline est à son paroxysme. Les chutes sont fréquentes mais les pilotes décrivent leur sport comme leur "passion", leur "amour". The Power of Sport est à retrouver chaque semaine sur Eurosport.

00:00:49, il y a 40 minutes