Retrouvez le programme TV de votre weekend sports d'hiver à suivre sur Eurosport et Eurosport Player

La fin de semaine sera dense sur les antennes d'Eurosport avec plus de 25h de retransmissions en direct samedi et dimanche.

Chalet Club fera son retour dès samedi à partir de 10h50 sur Eurosport 1. L'émission sera présentée par Elisa Lukawski, qui sera comme l'an passé accompagnée par Gauthier de Tessières.

La Coupe du Monde de biathlon lancera sa nouvelle saison ce weekend avec la première manche disputée à Östersund en Suède. Relais mixtes et sprints seront à suivre en direct samedi et dimanche sur Eurosport 1.

Après les manches de slalom à Levi en Finlande, la Coupe du Monde de ski alpin fera étape cette semaine sur le continent américain avec les manches de Killington pour les dames et Lake Louise chez les hommes. Enfin, vous pourrez également suivre le lancement de la nouvelle saison de ski et de combiné nordiques à Ruka, avec toutes les épreuves à suivre dès vendredi en direct et en exclusivité sur Eurosport 1 et Eurosport Player.

Retrouvez le programme TV complet, à suivre sur Eurosport 1 et Eurosport Player :

Vendredi 29 novembre - En direct sur Eurosport 1

10h50 - Combiné nordique à Ruka : Saut HS 142

12h25 - Ski de fond à Ruka : Sprint classique dames et hommes

14h50 - Combiné nordique à Ruka : 5km individuel

17h55 - Saut à ski à Ruka : Qualifications HS 142

Samedi 30 novembre - En direct sur Eurosport 1

08h30 - Combiné nordique à Ruka : Saut HS 142

09h45 - Ski de fond à Ruka : 10km classique dames

10h50 - Chalet Club

11h30 - Ski de fond à Ruka : 15km classique hommes

13h00 - Chalet Club

13h10 - Biathlon à Östersund : Relais mixte simple

14h00 - Combiné nordique à Ruka : 10km individuel

14h30 - Chalet Club

15h00 - Biathlon à Östersund : Relais mixte

16h15 - Chalet Club

16h30 - Ski Alpin à Killington : Géant dames (1ère manche) en différé.

Et à 15h45 en direct sur Eurosport Player.

Et à 15h45 en direct sur Eurosport Player. 17h00 - Saut à ski à Ruka : HS 142

Dès 16h30 en direct sur Eurosport Player.

Dès 16h30 en direct sur Eurosport Player. 18h30 - Chalet Club

19h00 - Ski Alpin à Killington : Géant dames (2ème manche)

20h00 - Chalet Club

20h15 - Ski Alpin à Lake Louise : Descente hommes

Dimanche 01 décembre - En direct sur Eurosport 1

09h00 - Combiné nordique à Ruka : Saut HS 142

10h00 - Ski de fond à Ruka : 10km poursuite libre dames

10h50 - Chalet Club

11h25 - Ski de fond à Ruka : 15km poursuite libre hommes

12h15 - Chalet Club

12h30 - Biathlon à Östersund : Sprint hommes

13h45 - Chalet Club

14h00 - Combiné nordique à Ruka : 10km individuel

14h30 - Chalet Club

15h15 - Chalet Club

15h30 - Biathlon à Östersund : Sprint dames

16h45 - Chalet Club

17h00 - Ski Alpin à Killington : Slalom dames (1ère manche) en différé.

Et à 15h45 en direct sur Eurosport Player.

Et à 15h45 en direct sur Eurosport Player. 17h30 - Saut à ski à Ruka : HS 142

Dès 16h30 en direct sur Eurosport Player.

Dès 16h30 en direct sur Eurosport Player. 18h15 - Chalet Club

19h00 - Ski Alpin à Killington : Slalom dames (2ème manche)

20h00 - Chalet Club

20h15 - Ski Alpin à Lake Louise : Super-G hommes

21h30 - Chalet Club

