Retrouvez le programme TV de votre weekend sports d'hiver à suivre sur Eurosport et Eurosport Player

Un nouveau grand weekend de sports d'hiver vous attend sur les antennes d'Eurosport.

Vous retrouverez Chalet Club avec Elisa Lukawski et Gauthier de Tessières à partir de 9h45 samedi et 11h30 dimanche, en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player.

Après les résultats exceptionnels de l'équipe de France sur les épreuves individuelles, la Coupe du Monde de biathlon conclura son séjour à Östersund avec les relais. Rendez-vous samedi à 17h30 (hommes) et dimanche à 15h30 (dames) pour suivre les dernières courses en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player.

Le ski alpin poursuivra sa tournée américaine avec les dames sur les pentes de Lake Louise au Canada et les hommes à Beaver Creek aux Etats-Unis. Au programme, des épreuves de vitesse pour les dames avec deux descentes et un Super-G. De leur côté, les messieurs s'élanceront sur la "Birds of Prey" avec une descente, un Super-G et un Géant pour conclure le weekend ce dimanche.

Enfin, vous pourrez également suivre la Coupe du Monde de ski nordique à Lillehammer en Norvège, le ski cross à Val Thorens ou encore le saut à ski à Nizhny Tagil en Russie.

Retrouvez le programme TV complet, à suivre sur Eurosport 1, 2 et Eurosport Player :

Samedi 07 décembre - En direct sur Eurosport 1

10h00 - Combiné nordique : Saut HS 140

11h00 - Ski freestyle : Ski cross

12h30 - Ski de fond : Skiathlon hommes

14h30 - Combiné nordique : 10km individuel

15h00 - Ski freestyle : Ski de bosses

16h25 - Saut à ski : HS 134

Dès 15h30 sur Eurosport Player.

17h30 - Biathlon : Relais hommes

19h00 - Ski alpin : Descente hommes

20h30 - Ski alpin : Descente dames

Et en direct sur Eurosport 2

09h00 - Snowboard : Slalom parallèle

10h55 - Ski de fond : Skiathlon dames

Dimanche 08 décembre - En direct sur Eurosport 1

09h05 - Combiné nordique : Saut HS 140

10h15 - Ski de fond : Relais dames

11h45 - Ski de fond : Relais hommes

13h30 - Combiné nordique : 10km individuel

15h30 - Biathlon : Relais dames

17h45 - Ski alpin : Géant hommes (1ère manche)

19h00 - Ski alpin : Super-G dames

20h45 - Ski alpin : Géant hommes (2ème manche)

Et en direct sur Eurosport 2 et Eurosport Player

09h00 - Snowboard : Slalom géant parallèle sur Eurosport 2

14h00 - Saut à ski : Qualifications HS 134 sur Eurosport Player

15h30 - Saut à ski : HS 134 sur Eurosport Player

Pour suivre ces programmes, abonnez-vous à Eurosport Player. Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 sont disponibles en exclusivité avec CANAL, hors opérateurs locaux.