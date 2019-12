Retrouvez le programme TV de votre weekend sports d'hiver à suivre sur Eurosport et Eurosport Player

Chalet Club en direct dès 9h00 samedi et dimanche

Vous retrouverez comme chaque semaine Chalet Club présenté par Elisa Lukawski dès 9h00 samedi et dimanche, en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player. Gauthier de Tessières, Jean-Pierre Vidal et Thomas Fanara vous feront vivre sur place le Critérium de la première neige au coeur de la station de Val d'Isère.

Chalet ClubEurosport

La Coupe du Monde de ski alpin à Val d'Isère et St-Moritz

La Coupe du monde de ski alpin fait son retour en Europe avec la manche de Val d'Isère pour les messieurs et celle de St-Moritz chez les dames. Au programme, épreuves de slalom et de géant à Val d'Isère et du côté de St-Moritz, Super-G et slalom parallèle.

Clément Noël lors du slalom de Levi le 24 novembre 2019Getty Images

Le rendez-vous d'Hochfilzen de la Coupe du Monde de biathlon

Après la manche d'ouverture de la Coupe du Monde à Östersund, l'élite du biathlon poursuit sa route à Hochfilzen en Autriche. Sprints, premières poursuites de la saison et relais seront à suivre tout le weekend en direct sur les antennes d'Eurosport.

Le relais messieurs à OstersundGetty Images

Enfin, vous pourrez également suivre en direct sur nos antennes la Coupe du Monde de ski nordique à Davos ou encore le saut à ski à Klingenthal en Allemagne.

Retrouvez le programme TV complet, à suivre sur Eurosport 1, 2 et Eurosport Player :

Samedi 14 décembre - En direct sur Eurosport 1

09h30 - Ski alpin : Slalom hommes (1ère manche)

10h30 - Ski alpin : Super-G dames

11h30 - Biathlon : Relais dames

13h00 - Ski alpin : Slalom hommes (2ème manche)

14h55 - Biathlon : Poursuite hommes

16h00 - Saut à ski : HS 140 par équipes

17h55 - Ski de fond : Sprint libre en différé.

Dès 14h00 en direct sur Eurosport Player.

Dès 14h00 en direct sur Eurosport Player. 23h35 - Snowboard : Half-pipe en différé.

Dès 20h00 en direct sur Eurosport Player.

Dès 20h00 en direct sur Eurosport Player. 00h30 - Snowboard : Slalom géant parallèle en différé.

Dès 19h00 en direct sur Eurosport Player.

Et en direct sur Eurosport 2

21h45 - Luge : Doubles (1ère manche)

23h10 - Luge : Doubles (2ème manche)

Dimanche 15 décembre - En direct sur Eurosport 1

09h30 - Ski alpin : Géant hommes (1ère manche)

10h45 - Ski de fond : 10km libre dames

12h00 - Biathlon : Poursuite dames

12h40 - Ski alpin : Géant hommes (2ème manche)

Dès 12h30 en direct sur Eurosport Player.

Dès 12h30 en direct sur Eurosport Player. 14h15 - Biathlon : Relais hommes

16h00 - Ski alpin : Slalom parallèle dames en différé.

Dès 13h30 en direct sur Eurosport Player.

Dès 13h30 en direct sur Eurosport Player. 16h55 - Saut à ski : HS 140 individuel

Dès 16h00 en direct sur Eurosport Player.

Dès 16h00 en direct sur Eurosport Player. 17h45 - Ski de fond : 15km libre hommes en différé.

Dès 14h55 en direct sur Eurosport Player.

Pour suivre ces programmes, abonnez-vous à Eurosport Player. Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 sont disponibles en exclusivité avec CANAL, hors opérateurs locaux.