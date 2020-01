Retrouvez le programme TV de votre weekend sports d'hiver à suivre sur Eurosport et Eurosport Player

La Coupe du Monde de ski alpin à Zagreb

Le slalom sera à l'honneur ce weekend du côté de Zagreb et à suivre en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player.

Après son carton plein réalisé la semaine dernière du côté de Lienz, Mikaela Shiffrin sera logiquement la grande favorite de l'épreuve dames ce samedi.

Dimanche, les messieurs s'exprimeront à leur tour sur la piste croate avec notamment la présence des tricolores Alexis Pinturault et Clément Noël.

Alexis Pinturault lors du combiné à BormioGetty Images

L'épilogue du Tour de Ski 2020 à Val di Fiemme

Après les étapes de Lenzerheide et Toblach, le Tour de Ski se conclut comme chaque année du côté de Val di Fiemme en Italie.

Leaders du général respectivement chez les dames et chez les messieurs, la Norvégienne Therese Johaug et le Russe Alexander Bolshunov sont idéalement placés pour remporter cette 14ème édition.

Sprint classique samedi et mass start dimanche sur la terrible montée de l'Alpe Cermis seront à suivre en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player.

Klaebo et Bolshunov sur la mass start de LenzerheideGetty Images

Suite et fin de la Tournée des Quatre Tremplins en Autriche

Vous pourrez également suivre en direct sur nos antennes les deux dernières étapes de la Tournée des 4 Tremplins, à Innsbruck puis Bischofshofen en Autriche.

Au général, le tenant du titre Ryoyu Kobayashi demeure en tête du classement devant l'Allemand Karl Geiger et le Polonais Dawid Kubacki.

Kobayashi sur la manche d'OberstdorfEurosport

Retrouvez le programme TV complet, à suivre en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player :

Samedi 04 janvier - En direct sur Eurosport 1

11h15 - Ski de fond : Sprint classique

13h00 - Ski alpin : Slalom dames (1ère manche)

13h45 - Saut à Ski : HS 128 à Innsbruck

16h00 - Ski alpin : Slalom dames (2ème manche)

Dimanche 05 janvier - En direct sur Eurosport 1

13h05 - Ski de fond : Mass start dames

14h00 - Ski alpin : Slalom hommes (1ère manche)

15h15 - Ski de fond : Mass start hommes

16h00 - Saut à Ski : Qualifications à Bischofshofen

17h40 - Ski alpin : Slalom hommes (2ème manche)

Lundi 06 janvier - En direct sur Eurosport 1

16h45 - Saut à Ski : HS 142 à Bischofshofen

