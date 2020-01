Retrouvez le programme TV de votre weekend sports d'hiver à suivre sur Eurosport et Eurosport Player

Chalet Club en direct samedi et dimanche

Chalet Club sera de retour en direct dès 09h30 samedi et 10h00 dimanche, sur Eurosport 1 et Eurosport Player. Comme chaque semaine, Elisa Lukawski et Gauthier de Tessières vous accompagneront tout le weekend pour suivre le meilleur des sports d'hiver.

La Coupe du Monde de ski alpin à Wengen et Sestrières

Manche incontournable du calendrier, Wengen accueillera ce weekend les messieurs avec au programme un combiné, une descente et un slalom.

L'an passé, Clément Noël avait signé sa première victoire en Coupe du Monde sur les pentes de la station suisse.

De leur côté, les dames se déplaceront à Sestrières en Italie. Deux slaloms seront au programme avec un géant samedi et un slalom parallèle dimanche.

Clément Noël lors du slalom à Adelboden le 12 janvier 2020Getty Images

La Coupe du Monde de biathlon à Ruhpolding

Après Oberhof, le biathlon poursuit sa route en Allemagne avec la manche de Coupe du Monde à Ruhpolding.

Fort de ses deux victoires sur le sprint et la mass start la semaine dernière, Martin Fourcade sera logiquement l'un des hommes à suivre ce weekend.

Relais vendredi et samedi puis poursuites dimanche seront à suivre en direct sur les antennes d'Eurosport.

Martin Fourcade lors de la Mass Start à Oberhof Getty Images

Enfin, vous pourrez également suivre la Coupe du monde de ski de fond à Nove Mesto, la manche de saut à ski à Titisee-Neustadt ou encore le ski freestyle à Laax en direct et en exclusivité.

Retrouvez le programme TV complet, à suivre sur Eurosport 1, 2 et Eurosport Player :

Vendredi 17 janvier - En direct sur Eurosport 1

10h20 - Ski alpin : Combiné hommes (Descente)

12h00 - Ski Freestyle : Slopestyle

13h30 - Ski alpin : Combiné hommes (Slalom)

15h00 - Biathlon : Relais dames. En direct dès 14h30 sur Eurosport 2.

17h55 - Saut à ski : Qualifications HS 142

Samedi 18 janvier - En direct sur Eurosport 1

09h45 - Ski de fond : 10km libre dames

11h00 - Ski alpin : Géant dames (1ère manche)

12h30 - Ski alpin : Descente hommes

14h15 - Biathlon : Relais hommes

15h45 - Ski alpin : Géant dames (2ème manche) en différé.

Dès 14h05 en direct sur Eurosport Player.

16h15 - Saut à ski : HS 142

Dès 16h00 en direct sur Eurosport Player.

17h45 - Ski freestyle : Half-pipe

Dès 17h30 en direct sur Eurosport Player.

Et en direct sur Eurosport 2

10h55 - Ski de fond : 15km libre hommes

Dimanche 19 janvier - En direct sur Eurosport 1

10h15 - Ski alpin : Slalom hommes (1ère manche)

11h15 - Ski de fond : Poursuite dames

12h15 - Biathlon : Poursuite dames

13h15 - Ski alpin : Slalom hommes (2ème manche)

14h30 - Biathlon : Poursuite hommes

15h30 - Saut à ski : HS 142

Dès 15h15 en direct sur Eurosport Player.

Et en direct sur Eurosport 2

09h15 - Luge : 1ère manche hommes

10h30 - Ski freestyle : Ski cross en différé.

En direct samedi à 20h00 sur Eurosport Player.

11h45 - Ski alpin - Slalom parallèle dames

12h55 - Ski de fond : Poursuite hommes

Pour suivre ces programmes, abonnez-vous à Eurosport Player. Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 sont disponibles avec CANAL (chaînes 121 et 122) et FREE (chaînes 34 et 35), hors opérateurs locaux.