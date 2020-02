Retrouvez le programme TV de votre weekend sports d'hiver à suivre sur Eurosport et Eurosport Player

Chalet Club en direct samedi et dimanche

Chalet Club sera en direct dès 09h30 samedi et 09h45 dimanche sur Eurosport 1 et Eurosport Player. Comme chaque semaine, Elisa Lukawski et Gauthier de Tessières vous accompagneront tout le weekend pour suivre le meilleur des sports d'hiver.

Chalet ClubEurosport

La Coupe du Monde de ski alpin à Chamonix et Garmisch

Le ski alpin fera de nouveau étape en France cette saison avec la manche de Chamonix chez les messieurs. Vous retrouverez sur place Jean-Pierre Vidal pour vous faire vivre le slalom samedi et le géant parallèle dimanche, en direct et en exclusivité sur Eurosport 1 et Eurosport Player.

De leur côté, les dames se rendront à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne pour prendre part à une descente samedi et un super-G dimanche.

Clément Noël, 4ème du slalom de SchladmingGetty Images

La Coupe du Monde de ski de fond à Falun

Deux semaines après la dernière manche de Coupe du monde disputée à Oberstdorf, le ski de fond reprend son court ce weekend à Falun en Suède.

Au programme, un sprint classique samedi et des mass start dimanche, à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 1 et Eurosport Player.

Lucas Chanavat, victorieux du sprint de Dresden le 11 janvierGetty Images

Enfin, vous pourrez également suivre la Coupe du monde de saut à ski à Willingen et de ski freestyle à Deer Valley, en direct sur les antennes d'Eurosport.

Retrouvez le programme TV complet, à suivre en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player :

Samedi 08 février - En direct sur Eurosport 1

10h00 - Ski alpin : Slalom hommes (1ère manche)

11h30 - Ski alpin : Descente dames

13h00 - Ski alpin : Slalom hommes (2ème manche)

14h15 - Ski de fond : Sprint classique

16h00 - Saut à ski : HS 145

Dimanche 09 février - En direct sur Eurosport 1

10h00 - Ski de fond : Mass start hommes

11h15 - Ski alpin : Super-G dames

13h15 - Ski alpin : Géant parallèle hommes

14h30 - Ski de fond : Mass start dames

16h00 - Saut à ski : HS 145

17h45 - Ski freestyle : Ski de bosses parallèle en différé.

En direct à 03h30 sur Eurosport Player.

Pour suivre ces programmes, abonnez-vous à Eurosport Player. Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 sont disponibles avec CANAL (chaînes 63 et 64) et FREE (chaînes 34 et 35), hors opérateurs locaux.