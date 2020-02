Retrouvez le programme TV de votre weekend sports d'hiver à suivre sur Eurosport et Eurosport Player

Chalet Club en direct samedi et dimanche

Chalet Club sera en direct dès 10h00 samedi et 09h30 dimanche sur Eurosport 1 et Eurosport Player. Comme chaque semaine, Elisa Lukawski et Gauthier de Tessières vous accompagneront tout le weekend pour suivre le meilleur des sports d'hiver.

La Coupe du Monde de ski alpin à Hinterstoder et la Thuile

Les messieurs se retrouveront pour trois jours en Autriche à Hinterstoder afin de disputer un Super-G, un combiné et un géant.

Les dames seront quant à elles en Italie à la Thuile et prendront part à un Super-G et un combiné.

Toutes les courses seront à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 1 et Eurosport Player.

Les Championnats d'Europe de biathlon à Minsk

Après les mondiaux d'Antholz-Anterselva, le biathlon continue sur les antennes d'Eurosport avec les Championnats d'Europe disputés près de Minsk en Biélorussie.

Vous pourrez suivre les sprints samedi et les poursuite dimanche en direct sur Eurosport 1, 2 et Eurosport Player.

Enfin, vous pourrez également suivre la Coupe du monde de ski de fond et de combiné nordique à Lahti ou encore le ski de bosses à Almaty en direct sur les antennes d'Eurosport.

Retrouvez le programme TV complet, à suivre en direct sur Eurosport 1, 2 et Eurosport Player :

Samedi 29 février - En direct sur Eurosport 1

10h30 - Ski alpin : Super-G dames

12h30 - Ski alpin : Super-G hommes

14h00 - Biathlon : Sprint dames

Dès 13h30 en direct sur Eurosport Player.

Dès 13h30 en direct sur Eurosport Player. 14h45 - Combiné nordique : Sprint par équipes

Et en direct sur Eurosport 2

10h20 - Biathlon : Sprint hommes

11h50 - Combiné nordique : Saut HS 130 en différé.

A 09h50 en direct sur Eurosport Player.

A 09h50 en direct sur Eurosport Player. 12h30 - Ski de fond : 15km classique hommes

19h45 - Snowboard : Géant parallèle

Dès 19h00 en direct sur Eurosport Player.

Dès 19h00 en direct sur Eurosport Player. 20h20 - Ski de fond : 10km classique dames en différé.

A 11h00 en direct sur Eurosport Player.

A 11h00 en direct sur Eurosport Player. 21h05 - Saut à ski : HS 130 par équipes en différé.

A 16h00 en direct sur Eurosport Player.

Dimanche 01 mars - En direct sur Eurosport 1

08h25 - Ski freestyle : Bosses parallèles

09h45 - Ski alpin : Combiné hommes (Super-G)

11h15 - Ski alpin : Combiné dames (Super-G)

12h45 - Ski alpin : Combiné hommes (Slalom)

14h15 - Ski alpin : Combiné dames (Slalom)

Et en direct sur Eurosport 2

08h50 - Combiné nordique : Saut HS 130

10h25 - Biathlon : Poursuite dames

11h10 - Ski de fond : Relais dames en différé.

A 10h10 en direct sur Eurosport Player.

A 10h10 en direct sur Eurosport Player. 12h25 - Biathlon : Poursuite hommes

17h45 - Ski de fond : Relais hommes en différé.

A 11h15 en direct sur Eurosport Player.

A 11h15 en direct sur Eurosport Player. 18h50 - Snowboard : Slalom parallèle

20h20 - Saut à ski : HS 130 en différé.

A 15h30 en direct sur Eurosport Player.

A 15h30 en direct sur Eurosport Player. 21h00 - Combiné nordique : 10km individuel en différé.

A 13h45 en direct sur Eurosport Player.

