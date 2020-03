Retrouvez le programme TV de votre weekend sports d'hiver à suivre sur Eurosport et Eurosport Player

Chalet Club en direct samedi et dimanche

Chalet Club sera en direct dès 10h30 samedi et 10h00 dimanche sur Eurosport 1 et Eurosport Player. Comme chaque semaine, Elisa Lukawski et Gauthier de Tessières vous accompagneront tout le weekend pour suivre le meilleur des sports d'hiver.

La Coupe du Monde de ski alpin à Kvitfjell

Les messieurs se donnent rendez-vous ce weekend en Norvège à Kvitfjell et disputeront une descente samedi puis un Super-G dimanche.

Plus que jamais en lice pour le gros globe, Alexis Pinturault sera du déplacement et tentera de prendre un maximum de points sur le Super-G.

Toutes les courses seront à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 1 et Eurosport Player.

Le retour de la Coupe du Monde de biathlon à Nove Mesto

Plus d'un mois après la dernière épreuve de Coupe du Monde disputée à Pokljuka, Nove Mesto démarre cette semaine le tryptique de fin de saison.

Dans une ambiance particulière avec un huis clos sur les épreuves dû au Coronavirus, chaque épreuve comptera dans la course pour le gros globe de cristal.

Vous pourrez suivre les relais samedi et les mass start dimanche en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player.

Enfin, vous pourrez également suivre la manche de Coupe du monde de snowboard cross à Sierra Nevada ainsi que toutes les disciplines nordiques à Oslo en direct sur les antennes d'Eurosport.

Retrouvez le programme TV complet, à suivre en direct sur Eurosport 1, 2 et Eurosport Player :

Samedi 07 mars - En direct sur Eurosport 1

11h00 - Ski alpin : Descente hommes

12h30 - Snowboard : Snowboard Cross

Dès 12h00 en direct sur Eurosport Player.

Dès 12h00 en direct sur Eurosport Player. 14h00 - Biathlon : Relais dames

15h30 - Saut à ski : Epreuve par équipes

Dès 15h15 en direct sur Eurosport Player.

Dès 15h15 en direct sur Eurosport Player. 17h00 - Biathlon : Relais hommes

Et en direct sur Eurosport 2

09h50 - Combiné nordique : Saut

12h00 - Ski de fond : Mass start 30km classique

14h15 - Combiné nordique : 10km individuel

14h50 - Ski de bosses : Bosses parallèles en différé

En direct dès 13h00 sur Eurosport Player.

Dimanche 08 mars - En direct sur Eurosport 1

10h30 - Ski alpin : Super-G

11h45 - Biathlon : Mass start dames

13h45 - Biathlon : Mass start hommes

18h00 - Ski freestyle : Ski acrobatique en différé

En direct dès 13h00 sur Eurosport Player.

En direct dès 13h00 sur Eurosport Player. 19h00 - Saut à ski : HS 134 en différé

En direct dès 14h30 sur Eurosport Player.

Et en direct sur Eurosport 2

11h25 - Ski de fond : Mass start 50km classique

