Sports d'hiver

VIDEO - JO - Une chute violente puis deux médailles d'or : l'incroyable destin d'Hermann Maier à Nagano en 1998

JEUX OLYMPIQUES - Victime d'une chute violente lors de la descente des Jeux Olympiques de nagano 1998, l'Autrichien Hermann Maier rechausse les skis quelques jours plus tard pour décrocher l'or en Super G et en géant. Un destin extraodinaire pour le skieur que les Autrichiens n'imaginaient pas percer au plus haut niveau.

00:03:13, il y a 33 minutes