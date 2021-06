Sports mécaniques

24 Heures du Mans moto - La joie au bout d'une domination sans partage : revivez la victoire de Suzuki

24 HEURES DU MANS MOTO - Suzuki a renoué avec la victoire au Mans en remportant dimanche la 44e édition avec l'écurie Yoshimura-SERT sur le célèbre circuit Bugatti, ce qui n'était plus arrivé depuis 2015 pour la marque japonaise. L'équipage de la moto N.1 Gregg Black, Xavier Simeon et Sylain Guintoli a fait pratiquement toute la course en tête. Revivez l'arrivée en vidéo.

00:02:55, il y a 41 minutes