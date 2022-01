Sébastien Loeb connaît un mois de janvier bien chargé. Après le Dakar , terminé à la deuxième place de la catégorie autos, et son succès ce week-end sur le rallye de Monte-Carlo , le pilote alsacien de 47 ans va participer à la finale du e-trophée Andros ce samedi 29 janvier à Super Besse. Sébastien Loeb, qui a remporté sa 80e victoire dans le Championnat du monde WRC ce dimanche, sera confronté à trois pilotes qui peuvent encore décrocher le titre.

Le nonuple champion du monde de rallye sera aux prises avec Jean-Baptiste Dubourg, actuellement leader du classement avec 475 points en catégorie Elite Pro. A respectivement un et deux points de ce dernier, on retrouve l’Isérois Aurélien Panis (474 points) et Yann Ehrlacher (473 points). Les écarts sont infimes entre les trois prétendants au titre mais un seul l’emportera et la victoire de cette dernière course sera impérative.

Comme le précise L'Equipe , Sébastien Loeb va concourir sous ses propres couleurs, à savoir Sébastien Loeb Racing sur une SLR Enedis. Pour tenter de poursuivre sa très belle dynamique de ce début d'année 2022.

