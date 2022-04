Le début de sa nouvelle vie. La légende de la moto Valentino Rossi a commencé dimanche un nouveau chapitre de sa carrière, en course auto, avec une 17e place pour le début de saison en catégorie GT à Imola, chez lui en Italie. C'est le métier qui rentre, même à 43 ans : pour ses débuts avec l'écurie belge WRT, Valentino Rossi a fait une petite erreur dans la voie des stands. Ne trouvant pas son garage malgré les signes des mécaniciens, il a dû repartir pour un tour avant d'enfin céder sa place à son équipier.

Ad

Même si elle a sûrement coûté des places à l'équipage formé par Rossi, le Suisse Nico Muller et le Belge Frédéric Vervisch, cette erreur a surtout fait sourire son équipe quand Rossi a finalement laissé le volant. "On ne savait pas précisément à quoi s'attendre, de façon optimiste on pensait pouvoir entrer dans les dix premiers et on a presque réussi. Malheureusement j'ai commis une erreur en entrant dans les stands, on aurait pu faire mieux, mais on est allé fort", a-t-il commenté au micro de Sky Sport.

Ford - Bring on tomorrow "Une incroyable prouesse d'ingénierie !" : Le casque Ford qui va révolutionner le sport 31/01/2022 À 16:49

Ses fans l'ont suivi

Le nonuple champion du monde toutes catégories confondues en vitesse moto, retraité depuis la fin de saison 2021, pilote désormais une Audi R8 LMS... toujours colorée de son jaune favori et affublée de son fétiche numéro 46. Et toujours avec une même ferveur dans le paddock ou en tribunes pour "Vale". "C'était beau. Il se passe beaucoup de choses, les courses sont un peu chaotiques avec tant de voitures en piste, mais c'est beau", a-t-il estimé.

Avant cette course de trois heures qui lance la saison d'Endurance Cup en GT, Rossi et ses deux coéquipiers avaient réalisé le 15e temps des qualifications. L'équipe WRT a tout de même signé la victoire avec un autre trio (Kelvin van der Linde-Dries Vanthoor-Charles Weerts).

Sports mécaniques Une Bugatti à 417 km/h : la folie d'un millionnaire sur une autoroute allemande 29/01/2022 À 15:13