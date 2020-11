Le développement durable et le sport automobile étaient autrefois deux pôles diamétralement opposés. Cependant, ces dernières années, ce sport a été amené à réévaluer son mode de fonctionnement. Cette démarche englobe tout et n'importe quoi, de la réduction du nombre d'équipages à travers le monde à l'utilisation de différentes carrosseries composites.

L'une des séries à l'origine de cette évolution est Extreme E, fondée par Alejando Agag également fondateur de la Formule E. Le championnat a déployé des efforts considérables au cours des 18 derniers mois afin d'établir des méthodes permettant de rendre aussi respectueuse de l’environnement que possible, une nouvelle initiative dans le domaine du sport automobile qui sera lancée en 2021.

Cette série de courses révolutionnaire verra les SUV électriques - véhicules utilitaires de sport - s'affronter dans des environnements climatiques extrêmes à travers le monde, tels que la calotte glaciaire du Groenland, déjà endommagée ou touchée par des problèmes climatiques et environnementaux.

"Le projet Extreme E interpelle davantage le consommateur parce que on ne peut pas aller acheter une voiture de Formule E monoplace comme on aimerait le faire", explique Julia Fry, leur responsable de la communication. "Nous avons décidé d'utiliser un autre type de véhicule car les SUV représentent le créneau de consommation qui connaît la plus forte croissance en termes d'achats automobiles mais aussi le pire pour l'environnement."

La science et la recherche sont au cœur du projet Extreme E. Plutôt que d'utiliser l'avion, ils se rendront sur chaque lieu de course à bord d'un cargo mixte appelé le St Helena.

Nous avons pour mission de réduire les émissions de carbone à zéro d'ici la fin de notre première saison

"Nous avons passé 18 mois à essayer de le rendre aussi moderne que possible, avec une efficacité maximale et des émissions aussi faibles que possible, en lui faisant subir une révision complète", explique M. Fry. "Il peut transporter tout le fret et toutes les voitures - cela représente une tâche opérationnelle considérable, mais nous évite de devoir faire voler tout ce que font beaucoup de séries."

À bord du navire, un laboratoire de recherche permettra aux scientifiques du monde entier de mener des études océaniques tandis que le navire se déplacera entre différents lieux éloignés et magnifiques. Un appel à candidatures vient d'être lancé à cet effet, encourageant les intéressés à se porter candidats.

"En coulisses, le plus important consiste à réduire notre impact", dit Fry. "Nous avons pour mission d'être à zéro carbone d'ici la fin de notre première saison".

Tous les regards des milieux de la technologie et du sport automobile étant braqués sur eux, on ne manquera pas de constater à quel point l'Extreme E bouleverse le monde du sport et bien plus encore.

LES ÉQUIPES DU ROYAUME-UNI S'ENGAGENT À DEVENIR PLUS RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

L'équipe M-Sport, sponsorisée par Ford, est basée au Royaume-Uni et remplit une mission tout aussi importante. Elle démontre que toutes les équipes du monde entier peuvent essayer de faire la différence.

"Le sport automobile n'est pas forcément considéré comme le sport le plus respectueux de l’environnement qui soit", déclare le directeur de l'équipe, Richard Millener. "Notre société privée est employée par Ford pour diriger l'équipe. Cela signifie que pour la logistique, le transport et la gestion de l'équipe, c'est à nous de jouer."

Ils se concentrent notamment sur la rationalisation de leurs efforts pour réduire leur empreinte carbone, leurs coûts de fonctionnement et le nombre de membres de leurs équipes qui se déplacent dans le monde entier pour participer à des rassemblements et à des événements.

Une des mesures adoptées consiste à modifier les structures de service - qui serviraient de stands lors d'une épreuve de sport automobile normale - pour les faire passer de permanentes à temporaires.

« Nous sommes passés de structures solides à des structures gonflables », explique M. Millener. "Vous vous demandez sans doute en quoi c'est respectueux de l’environnement, mais vous pouvez effectivement installer la même quantité de matériel dans un quart de camion plutôt que dans deux camions. Nous avons par conséquent réduit le nombre de deux camions circulant en Europe, ce qui, au cours de la saison, représente une amélioration considérable."

Nous utilisons tellement d'éléments et d'entreprises en tant qu'équipe de sport automobile que nous examinons chacun d'entre eux et réfléchissons à la manière dont nous pouvons être plus respectueux de l'environnement

M. Millener estime que bien que les gains significatifs tels que la modification des infrastructures soient importants, les gains plus modestes dus à l'utilisation de matériaux réutilisables sont tout aussi vitaux.

"Nous avions l'habitude d'emmener un chef cuisinier avec nous à chaque rallye, mais maintenant nous utilisons une cuisine et nous employons un chef local à chaque événement - ils ne voyagent pas, ils ne se déplacent pas", dit-il. "Nous venons d'acheter des tasses émaillées pour toute l'équipe afin qu'ils puissent prendre leur café - dont ils ont manifestement besoin - dans une tasse réutilisable plutôt qu'en papier".

Malgré les défis sans précédent auxquels l'équipe a été confrontée en 2020 avec la pandémie de COVID-19, elle s'efforce toujours de devenir plus respectueuse de l'environnement.

"La voiture de rallye n'est pas la seule concernée, mais tout l'environnement dans lequel nous nous trouvons - nous utilisons tellement d'éléments et d'activités en tant qu'équipe de sport automobile que nous examinons chacun d'entre eux et réfléchissons à la manière dont nous pouvons adopter un comportement plus écologique", dit-il.

Aujourd'hui, cette équipe montre clairement que de plus en plus d'équipes de sport automobile peuvent prendre des mesures pour devenir plus respectueuses de l'environnement.

QUATRE COURSES DE MOTEURS GRÂCE À LA TECHNOLOGIE DES BIOCARBURANTS

En Allemagne, une équipe de sport automobile a travaillé dur pour réinventer les courses auxquelles elle participe. Four Motors, qui possède désormais un trio de Bioconcept-Cars, utilise des biocarburants en remplacement du carburant à base de pétrole lors des courses sur le célèbre Nürburgring. Dans le réservoir, le carburant de CropEnergies, avec son mélange à 20 % d'éthanol, offre une puissance de course respectueuse de l’environnement avec 20 % de CO2 en moins et 80 % de particules en moins.

Toutefois, il ne s'agit pas du seul changement déterminant que Four Motors a apporté. Lors de la récente course des 24h du Nürburgring, l'équipe a présenté le premier kit de carrosserie en fibres naturelles sur leur Porsche Cayman 718 GT4 CS MR.

L'équipe est dirigée par Thomas von Löwis qui, en tant qu'ancien pilote de course ayant participé au DTM, a appris à connaître les caractéristiques d'une bonne voiture.

"Nous avons créé l'entreprise en 2003 et dès le début, Smudo a couru pour nous", dit-il à Eurosport. Smudo est un rappeur du groupe allemand Die Fantastischen Vier, qui connaît un succès incroyable et qui a vendu plusieurs disques de platine. "C'est un très bon pilote de course et je travaille avec lui depuis 2000, date à laquelle il a commencé sa propre carrière de pilote de course."

Leur première étape dans l'utilisation d'une technologie plus respectueuse de l’environnement a eu lieu lorsqu'ils ont commencé à courir sur le Nürburgring, le « Green Hell », en 2003 dans une VW Beetle. Ils avaient un moteur à quatre cylindres à l'avant, mais ils l'ont fait fonctionner au biodiesel, contrairement aux carburants fossiles traditionnels.

Dans un souci de développement durable, ils ont entrepris en 2005 de créer la première voiture Bioconcept, en réalité une puissante Ford Mustang, en utilisant des composants fabriqués à partir de fibres naturelles comme le lin.

"Nous avons acheté la carcasse à Detroit et l'avons ensuite expédiée en Allemagne", explique von Löwis.

Leurs partenaires ont fort heureusement continué à soutenir cette nouvelle aventure passionnante et pleine de défis. L'équipe a reçu le soutien du ministère fédéral allemand de l'Alimentation et de l'Agriculture pour la poursuite du développement des matériaux des voitures de course. Au fil des années, Four Motors a amélioré les composants en biofibres pour atteindre un poids et une rigidité presque identiques à ceux de la fibre de carbone tout en réduisant l'empreinte de CO2 de 75 %.

Les moteurs de ses Bioconcept-Cars constituent un autre pilier essentiel du développement durable sur lequel repose Four Motors. L'équipe utilise une huile moteur à haute performance, ré-raffinée, de Wolf Oil Corporation, formulée à partir d'une huile de base recyclée de la raffinerie finlandaise Tecoil.

Tom von Löwis est convaincu des avantages de ces lubrifiants spéciaux : "L'huile moteur re-raffinée ne résiste pas seulement au test d'endurance des courses du Nürburgring, mais elle améliore aussi considérablement le bilan environnemental. Son utilisation permet d'économiser les deux tiers du pétrole brut et 80 % de CO2 par rapport aux huiles nouvellement produites".

Ces innovations ont donné à Four Motors la possibilité d'atteindre de nouveaux sommets dans sa quête de développement durable et l'équipe est aujourd'hui reconnue comme l'une des plus audacieuses pour ses mesures courageuses mais louables visant à réduire son empreinte carbone.

Aux côtés d'Extreme E et d'équipes basées au Royaume-Uni comme la M-Sport propulsée par Ford, des constructeurs comme Ford travaillent dur pour garantir une amélioration de leur empreinte écologique au cours des prochaines saisons de compétition. Dans l'ensemble, le sport automobile semble promis à un avenir beaucoup plus écologique - et donc plus viable - dont tout le monde pourra profiter.

